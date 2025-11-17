Nova greve nos portos não deverá afectar a Madeira

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias emitiu um pré-aviso de greve, para períodos intercalados, a decorrer a partir de 21 de Novembro. No entanto, de acordo com o Jornal Económico, ficam de fora os portos da Madeira e dos Açores, bem como as operações em Portugal continental por parte de navios de mercadorias que tenham como destino ou proveniência os dois arquipélagos.

A insistência das greves, de acordo com o sindicato, deve-se à "reiterada e incompreensível posição do Ministério das Finanças que, há já muitos meses, impede que seja cumprido o acordo celebrado em 18 de dezembro de 2024, entre este Sindicato e todas as Administrações Portuárias (por proposta das mesmas)".

Também em declarações ao Jornal Económico, António Belmar da Costa, presidente da Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (AGEPOR), indica que, na última greve, "pelo menos, umas 30 ou 40 escalas canceladas". Este balanço diz respeito, na sua maioria, a escalas de navios de cruzeiro, uma vez que, no caso das mercadorias, as operações podiam ser adiadas até existir disponibilidade meios.

A AGEPOR está já preocupada com os impactos da greve, não só pelo cancelamento de escalas, mas também pela imagem que a mesma deixa aos agentes de navegação.