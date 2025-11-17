Um apuramento em estilo e com visibilidade

Bom dia. O apuramento da selecção nacional principal de futebol para o Campeonato Mundial a decorrer no Verão de 2026, ontem com um 9-1 esclarecedor frente à Arménia, tinha de ser, naturalmente destaque nos jornais nacionais, com maior foco nos desportivos. Ainda assim, muitas ouras notícias se realçam...

No Público:

- "Grupo de espanhóis na mira da investigação às vendas ruinosas do Novo Banco"

- "Futebol. Selecção marca nove e garante voo directo para o Mundial"

- "Hoje no CCB. 'Pérola imperfeita', a voz do sopranista Samuel Mariño quer continuar a iluminar o mundo"

- "Entrevista. Insucesso no superior? 'Acabou o orgulho de que na minha disciplina 70% chumbam'"

- "'Tenho a certeza de que a maioria repudia a Lei da Nacionalidade'. Entrevista. Catarina Martins e o que a leva a Belém. Debates arrancam hoje"

- "Carta a Montenegro. Carneiro quer garantias sobre o 'hub' de Lisboa na venda da TAP"

- "Guerra na Europa. Como a Ucrânia tenta resistir ao 'general Inverno', aliado da Rússia"

- "Educação. Gulbenkian leva explicadores a alunos de bairro pobres"

No Jornal de Notícias:

- "Portugal iguala países do Leste no tempo que se demora a chegar a um hospital"

- "Portugal 9-1 Arménia. Hat tricks de magia. Seleção goleia no Dragão e garante presença no Mundial das Américas. João Neves e Bruno Fernandes marcaram três golos cada"

- "Televisão. A febre das séries e das novelas turcas"

- "Recorde de casas construídas no Porto não faz baixar preços"

- "Liga de futebol. Calendário até ao Natal traz melhores prendas aos dragões"

- "Justiça. Dirigentes do Clube de Montanhismo acusados de desvio milionário"

- "Sinistralidade. Desde janeiro morreram 400 pessoas nas estradas"

- "Colômbia. Gustavo Petro, o novo inimigo de estimação de Donald Trump"

No Diário de Notícias:

- "PS vai viabilizar OE na especialidade com luta centrada nas pensões"

- "Festival de golos. 9-1 à Arménia deu a Portugal apuramento para o Mundial2026"

- "Eleições. Dois advogados disputam presidência da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores"

- "Experiência. Do público inquieto ao 'milagre' de Mafra. Museu da Música reabre as portas"

- "Marinha. Fragata francesa de última geração exibiu-se no Tejo"

- "Livro. Portugal teve 'uma peça preciosa do armamento antituberculoso': o Sanatório Marítimo de Outão"

- "Presidenciais. Debates começam com 'ética' garantida por Seguro e 'abanão' prometido por Ventura"

- "Conservas. Exportações valem 70% do negócio das conserveiras, mas o país importa 50% do que consome"

- "Tensão. Israel vai 'agir com toda a força contra tumultos' na Cisjordânia"

No Correio da Manhã:

- "Pai e filho morrem baleados no Montijo"

- "Vítimas atacadas por sócio em restaurante"

- "Goleada histórica. E show de João Neves"

- "UGT admite dois dias de greve"

- "Três emigrantes arriscam prisão perpétua (no Luxemburgo)"

- "396 acidentes diários e com vítimas nas estradas"

- "Portugueses 'invadem' Espanha no verão"

- "Bombeiros fazem trégua com Governo"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Mário Mourão [secretário-geral da UGT]. 'Os três dias de férias não vão resolver o problemas dos despedimentos e do 'outsourcing'"

- "Procura por fundos que dão vistos gold está a disparar"

- "Investidor privado. Antes de gastar mais dinheiro, planeie para o receber de volta"

- "Impostos. Permutas de cripto pagam IRS pelo início da aquisição"

- "Defesa. Cluster quer ver Governo a triplicar aposta no espaço"

- "António Calçada de Sá. Américas são 'área de oportunidade brutal' para as empresas portuguesas"

No O Jornal Económico:

- "Greve intermitente para os portos três semanas...""

- "...e greve geral ameaça fechar escolas"

- "Portugal tem ativo valiosíssimo que é desvalorizado: uma diáspora qualificada"

- "Bolha tecno: Génio que antecipou o colapso de 2008 fecha fundo"

- "Governo faz 'promessas enganadoras', acusa Associação de Inquilinos Lisbonenses"

No O Jogo:

- "Portugal 9-1 Arménia. Esmagador. Apuramento garantido com uma exibição carregada de classe, qualidade, segurança e golos"

- "Bruno Fernandes e João Neves fizeram 'hat-trick', Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição também marcaram"

- "Capitão Cristiano Ronaldo ausente na festa do Dragão"

- "Marcelo Rebelo de Sousa. 'Na América vai ganhar Portugal'"

- "Roberto Martínez. 'Vamos dar tudo para utilizar os valores do povo português no relvado'"

- "Pedro Proença. 'Selecionador tem sabido sofrer e vencer'"

- "FC Porto. 'Sou muito exigente comigo próprio'. Época positiva empolga Samu"

- "Avançado, Mora, Nico e Marcano candidatos a Dragão de Ouro"

- "Benfica. Pavlidis apto para o Ajax. Lesão no joelho não é preocupante"

- "Águias desmentem gravidade do problema físico de Sudakov"

- "Sporting. Morita procura o lugar. Não joga 90 minutos há quase um ano"

- "Motores. 'Próximo passo é assustador e entusiasmante'. Miguel Oliveira feliz no adeus ao Moto GP"

No A Bola:

- "Portugal 9-1 Arménia. Golos 9 Mundiais. Seleção apura-se para o 9.º campeonato do mundo, sétimo consecutivo"

- "João Neves e Bruno Fernandes brilham no Dragão com um 'hat trick' cada um"

- "'Não merecemos as críticas após Dublin'. Roberto Martínez"

- "'Foi um jogo memorável'. João Neves"

- "Mundial-2026. Milagre irlandês. Parrot marca mais três e coloca Irlanda no 'play-off'"

- "Benfica. Rafa Silva só regressará a custo zero"

- "Sporting. Wesley é alternativa a Yeremay"

- "FC Porto. Diogo descansa, Cláudio Ramos volta à baliza na Taça"

E no Record:

- "N'Ámerica"

- "Qualificação garantida, com Xutos, Pontapés e golos de alto nível"

- "'Hat-trick' de João Neves e Bruno Fernandes"

- "Marcelo Rebelo de Sousa, 'Consigo ver Portugal campeão do Mundo'"

- "Águia suspira de alívio"

- "Sudakov e Pavlidis não têm lesões graves"

- "Na Taça com um '9' de Alcochete"

- "Böloni confirma que Jardel consumia cocaína"

- "Época está a ser empolgante"

- "Samu feliz com a equipa e com Farioli"