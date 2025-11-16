Portugal com nova oportunidade de apuramento frente à Arménia

A seleção portuguesa tem hoje nova oportunidade de assegurar o apuramento para o Mundial2026 de futebol, na receção à Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto, na sexta e última jornada do Grupo F.

Sem o capitão Cristiano Ronaldo, castigado, Portugal chega à derradeira ronda a depender apenas de si mesmo e reencontra os arménios, depois da goleada (5-0) em Erevan, na jornada de estreia em setembro e após já ter visto a festa da qualificação adiada em outubro, no empate caseiro com a Hungria (2-2), e na última quinta-feira, com o desaire na Irlanda (2-0).

Mesmo assim, a formação lusa lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, e três face à Irlanda, terceira, precisando apenas de vencer no Estádio do Dragão para finalmente dizer 'presente' no próximo Campeonato do Mundo.

Com húngaros e irlandeses a competirem à mesma hora, até um empate ou derrota podem valer o apuramento, mas isso dependerá do que acontecer nessa partida em Budapeste.

No Dragão não estará Cristiano Ronaldo, que foi pela primeira vez expulso com a camisola da seleção nacional, na Irlanda, mas estará Bruno Fernandes, que falhou o encontro em Dublin devido a castigo.

Portugal tem tudo para garantir a fase final do Mundial2026, ainda mais perante uma seleção das divisões inferiores do futebol europeu e que perdeu sempre nas três vezes que viajou até solo luso.

O Portugal-Arménia está agendado para as 14:00 e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.