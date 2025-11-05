Líder do CDS-PP/Madeira declara apoio pessoal a Gouveia e Melo

O líder do CDS-PP/Madeira, José Manuel Rodrigues, declarou o seu apoio pessoal à candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República por considerar que é quem Portugal precisa para travar a extrema-direita, conforme o DIÁRIO avançou na edição impressa de ontem, dia 4 de Novembro.

"Entendo que Gouveia e Melo é o Presidente que Portugal precisa, neste momento, para travar a extrema-direita, para reforçar o centro e para travar os populismos", disse o também secretário regional da Economia do Governo da Madeira (PSD(CDS-PP), numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

José Manuel Rodrigues salientou que, embora seja presidente do Congresso Nacional do CDS-PP e membro da Comissão Diretiva do partido, este apoio a Gouveia e Melho "apenas vincula" a sua pessoa.

Sobre se a sua opção poder provocar alguma tensão ou problema político na coligação governativa, uma vez que o PSD apoia Marques Mendes e o CDS-PP ainda não anunciou que candidato vai apoiar, declarou que "as eleições presidenciais não são eleições de partidos, mas de pessoas".

Por isso, acrescentou, "é normal que os dirigentes partidários e os militantes tenham posições diferentes do aconselhamento oficial dos seus partidos e há vários exemplos, em várias candidaturas, que comprovam esta realidade, quer à esquerda quer à direita"

José Manuel Rodrigues ainda enfatizou que a sua posição "não põe em causa a coligação de Governo, com o PSD, na Madeira, nos Açores e no Continente", apontando ser "uma situação normal num regime democrático que não põe em causa os acordos e a solidariedade entre os dois partidos nos três governos".

O líder centrista madeirense argumenta que, no seu entender, Gouveia e Melo "será o melhor Presidente para regenerar o sistema político, trazer uma nova credibilidade às instituições e devolver a esperança dos portugueses na Democracia e no Estado de Direito".

Também assegura estar convicto que este candidato "será um fator de estabilidade do país, uma estabilidade exigente, que assegure o normal funcionamento das instituições democráticas, que garante o cumprimento das legislaturas, sem a permanente ameaça de crises políticas e sem interferências nos poderes dos outros órgãos de soberania".

Para José Manuel Rodrigues, Gouveia e Melo "tem o perfil para Chefe de Estado adequado ao estado do país", complementando que "traz autoridade e não autoritarismo, é popular sem ser populista, tem uma interpretação correta dos poderes constitucionais.

Ainda realça que o candidato presidencial "é um profundo conhecedor das realidades insulares e das suas mais-valias geoestratégicas para Portugal e é defensor do aprofundamento da Autonomia dos Açores e da Madeira".