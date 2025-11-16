'AIDAmar' trouxe 1.970 passageiros até ao Funchal

Encontra-se no porto do Funchal, até sensivelmente as 19 horas, o navio 'AIDAmar', que chegou esta manhã, vindo de Lisboa. A próxima escala será em Hamilton, nas Bermudas.

Andrea Stefano Buzzi é o capitão do navio que está a realizar uma viagem de 43 dias, que começou a 9 de Novembro em Hamburgo e termina no mesmo porto a 22 de Dezembro. Antes de chegar à Madeira já passou por Portland, no Reino Unido, e depois então na capital portuguesa. Do Funchal, segue para a zona das Caraíbas, onde vai visitar as Antilhas holandesas, República Dominicana, Granada, e depois regressa à Europa para as Ilhas Canárias e França.

Construído em 2012 nos estaleiros alemães de Meyer Weft, o 'AIDAmar' custou cerca de 400 milhões de euros, e tem capacidade máxima para viajar com 2.686 passageiros.



O porto do Funchal recebe amanhã, segunda-feira, três navios de cruzeiro, o 'AIDAcosma', o 'Silver Dawn' e o 'Azura', que deverão trazer 12.200 pessoas.