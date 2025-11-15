Mau tempo leva a cancelar três escalas de cruzeiros previstas para este sábado

O mau tempo que tem vindo a afectar a Região está igualmente a condicionar o movimento de navios e já levou ao cancelamento de cinco escalas de navios de cruzeiro, três delas programadas para este sábado, nomeadamente do 'Oceania', 'Iona' e 'Wind Star'.

De acordo com informação veiculada pela APRAM, o desvio de rota pretende evitar o mau tempo na Madeira. O 'Oceania Marina' transporta 1.185 passageiros a bordo, o 'Iona' conta 5.344 passageiros e o veleiro 'Wind Star' tem a bordo 120 passageiros.

A meio da semana, o mau tempo no Atlântico motivou outros dois cancelamentos: o 'Marella Explorer 2', na quarta-feira, e o 'Seven Seas Grandeur', na quinta. O primeiro, navega com 1.800 passageiros, e o segundo transporta 700.

No entanto, há novidades no porto do Funchal. O 'Vasco da Gama', agenciado pela Transinsular, passou a noite de sexta-feira para sábado, no Cais 6 do Porto do Funchal. Entrou na baía da cidade pelas 18 horas de sexta-feira, acompanhado por um dos rebocadores da APRAM. Com 1.385 pessoas a bordo (878 passageiros e 507 tripulantes), o navio prossegue viagem pelas 13 horas deste sábado, em direcção a Santa Cruz de La Palma (ilhas Canárias). Pertence à portuguesa Mystic Cruises, tem 32 anos de serviço, e foi remodelado já este ano para dar resposta a um público premium. Está a realizar um cruzeiro à volta ao mundo de 175 dias.



Já para amanhã, domingo, está prevista a escala do 'AIDAmar', agenciado pela Blatas, que chega de Lisboa às 7h15 e segue para Hamilton às 19 horas, com 1.970 passageiros e 617 tripulantes.