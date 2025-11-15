Mais de 20 feridos na sequência de explosão no sul de Buenos Aires

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão, seguida de incêndio, na sexta-feira, numa zona industrial da localidade de Ezeiza, a sul de Buenos Aires, de acordo com as autoridades.

"As explosões e o incêndio em curso nas diferentes instalações são tremendos", notou o presidente da câmara de Ezeiza, Gaston Granados, ao canal argentino C5N.

O médico Carlos Santoro, diretor da clínica onde os feridos foram internados, deu conta de 22 feridos ao canal La Nacion+.

A causa da explosão é, por enquanto, desconhecida, de acordo com Gaston Granados. "Estamos a tentar controlar [o incêndio] e apagá-lo, mas ainda não conseguimos", disse.

Esta zona industrial está localizada perto do aeroporto internacional de Ezeiza e, de acordo com a imprensa local, pelo menos cinco instalações foram afetadas.

No local, estão instaladas "diferentes empresas com diferentes produtos", disse ao La Nacion+ o diretor da proteção civil da província de Buenos Aires, Fabian Garcia, referindo que há, por exemplo "uma quantidade significativa de pneus", além de empresas de produtos químicos.

"É um incêndio muito complicado, vai ser um grande incêndio", alertou.