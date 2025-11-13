 DNOTICIAS.PT
Albuquerque reage a notícia sobre levantamento de imunidades

Presidente critica publicações sensacionalistas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu hoje à notícia da revista Sábado, que avançou online sobre um iminente pedido de levantamento das suas imunidades.

“São as mesmas questões de sempre, já respondi a isso. Eu não percebo como é que o sistema judicial se liga a notícias que saem nessas revistas sensacionalistas. O sistema de justiça não pode estar subordinado a esse tipo de regras”, afirmou.

