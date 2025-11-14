Governo estuda novo modelo de gestão de parqueamento em pontos turísticos

À margem da 21.ª Convenção Anual da GEA Portugal, no Savoy Palace, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, revelou que o Governo Regional está a trabalhar num novo modelo de gestão de parqueamento e acessos nos principais pontos turísticos da Madeira, medida que será anunciada “muito em breve”.

Sobre a pressão turística em áreas naturais, Eduardo Jesus reconheceu que a gestão do território exige cada vez mais uma “gestão dinâmica”, face ao aumento do número de pessoas a visitar o território. Garantiu, contudo, que a capacidade de carga dos percursos está estudada e não tem sido ultrapassada, sendo o principal problema “o trânsito e não propriamente as pessoas” e que “haverá uma grande diferença relativamente ao que temos hoje em dia, no que toca à gestão do estacionamento e acesso do parqueamento, medida que irei anunciar brevemente.”

Nesse sentido, adiantou que estão previstas um conjunto de medidas, já para 2025, que serão reforçadas em 2026, e que recentes intervenções do IFCN, como a acção de protecção e reorganização no Fanal, estão a ser “bem recebidas pelos profissionais que ali trabalham.” Explicou que este tipo de intervenção “nunca está concluído”, já que implica a criação de novas zonas de protecção e a libertação gradual de outras anteriormente isoladas, num processo contínuo de monitorização do território.

O secretário regional referiu, ainda, que está a ser implementada uma nova forma de utilização do Fanal, com um circuito definido, áreas de acesso limitado, gestão diária da capacidade de carga e pontos específicos destinados à observação e à fotografia. “Trata-se de uma gestão do território muito precisa, mas que procura equilibrar o usufruto do espaço com a sua conservação e a manutenção do património natural”, afirmou.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO na edição impressa do passado dia 24 de Outubro, o titular da pasta confirmou, também, a reabertura da vereda que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, prevista para Abril do próximo ano. A intervenção já está em curso, após um trabalho “de campo” aprofundado do Laboratório Regional de Engenharia Civil, e será concluída a tempo de integrar a próxima edição do Madeira Island Ultra Trail 2026 (MIUT), recuperando “o acesso aos picos emblemáticos da Madeira que tinha ficado limitado na última edição”.

O governante falava à margem da convenção e evidenciou a importância do encontro para a Região. Recordou que o evento regressa à Madeira precisamente vinte anos depois de aqui ter decorrido pela primeira vez. “É uma convenção importante para a Madeira, sem dúvida. Trata-se do maior agrupamento nacional de agências de viagens e regressa ao local onde começou”, afirmou.

Acrescentou que o momento serve igualmente para ouvir os agentes de viagens, que considera “parte integrante de todo o sistema”, lembrando o contributo crescente do mercado nacional para o desempenho turístico da Região. Eduardo Jesus recordou a evolução do mercado nacional, que atravessou anos de quebra entre 2010 e 2012, mas que, a partir de 2015, inverteu a tendência e tem vindo a “crescer de forma consistente”.

“A partir de 2015, mudou essa tendência e vai sempre a crescer. De acordo com os dados de Setembro, temos mais de 1 milhão e setecentas dormidas na Madeira em nove meses, que comparam com 700 mil dormidas em 12 meses, em 2015”, concluiu o titular da pasta.