15% dos contadores inteligentes por instalar

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que 15% dos contadores inteligentes estão por instalar. Falta substituir mais de 22 mil aparelhos para que a cobertura seja total. Já a colocação de concentradores de dados para comunicação de potência está a menos de metade. A Empresa de Electricidade da Madeira conta concluir operação no primeiro trimestre de 2026.

Nesta edição leia, também, que a depressão Cláudia causa destroço, em mais uma noite de temporal. Ribeira Brava, Funchal e Santa Cruz foram os concelhos mais atingidos pela madrugada de ventos ciclónicos, com rajadas até 147 km/h. A Protecção Civil registou mais de meia centena de ocorrências.

Além disso, dizemos como os cartões digitais da Ryanair têm os reembolsos assegurados e, em entrevista, Gonçalo Pimenta, presidente da Madeira Parques (MPE), garante que o loteamento do parque empresarial da Ponta do Sol já está desbloqueado. Em dia de Congresso da Associação Portuguesa de Parques Empresariais (APPE), elege a inovação e a sustentabilidade como “motor estratégico”, apontando que “Quem semeia com paciência, colhe em abundância”.

Por fim, no desporto, saiba que Portugal adia apuramento para o Mundial de 2026, num jogo que fica marcado pela primeira expulsão de Cristiano Ronaldo.

