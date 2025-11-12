Parlamento assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres

A conferência de representantes dos partidos da ALRAM esteve reunida no intervalo do plenário e aprovou as datas para a discussão e votação do Orçamento Regional para 2026 que acontecerá entre os dias 15 e 17 de Dezembro.

Também foi aprovada a data de 19 de Novembro para a realização do debate potestativo sobre mobilidade, requerido pelo grupo parlamentar do JPP.



Nesta reunião também foram abordadas duas iniciativas do parlamento relacionadas com a data de 25 de Novembro.

A Assembleia Legislativa da Madeira vai realizar a sessão comemorativa que recorda o 25 de Novembro de 1975, em que acções militares consolidaram a democracia em Portugal.

No dia 27, no espaço IDEIA da Assembleia, terá lugar uma conferência, em colaboração com o associação de auditores de Defesa, sobre os '50 Anos do 25 de Novembro - A importância da instituição militar para a segurança do país e aliados'

Este ano, como destaca a presidente da Assembleia, Rubina Leal, será assinalado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres que também se comemora a 25 de Novembro.

A Assembleia não vai sobrepor as comemorações, pelo que, a 24 de Novembro, terá lugar, no Salão Nobre, uma mesa redonda com o título 'Violência contra as mulheres: entre o silêncio e a lei', com a participação de diversas entidades.