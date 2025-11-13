UE efectiva doação de 20 ME para Fundo Amazónia

A União Europeia concretizou hoje a doação de 20 milhões de euros, num encontro realizado durante a Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP30) a cidade amazónica brasileira de Belém.

"Esta parceria demonstra um compromisso inabalável com o combate às mudanças climáticas por meio de ações que beneficiem tanto a natureza quanto a humanidade", frisou a chefe da Delegação da União Europeia no Brasil, embaixadora Marian Schuegraf.

Por outro lado, a ministra do Ambiente do Brasil, Marina Silva, frisou que "os recursos destinados ao fundo por países parceiros são viabilizados pelos bons resultados no combate ao desmatamento na Amazónia alcançados pelo governo do presidente Lula"

"Nos últimos três anos, foram 50% de redução", recordou, acrescentando que as doações "ampliarão as ações de preservação do bioma, reforçando um ciclo virtuoso que beneficia povos indígenas e comunidades tradicionais que mantêm a floresta em pé, impulsionam a pesquisa científica, estimulam a bioeconomia e garantem segurança alimentar."

O aporte da União Europeia tinha sido anunciado em 2023, tendo sido hoje efetivado.

De acordo com fontes oficias, foram alocados mais de 650 milhões de euros para apoiar 139 projetos

A COP30 começou na segunda-feira em Belém, no Brasil, e deve terminar no próximo dia 21.