Arrigo Barnabé e Paulo Braga juntos no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

Arrigo Barnabé e Paulo Braga, dois conceituados músicos brasileiros, vão juntar-se num concerto promovido pela Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto. 'Clara Crocodilo — uma suíte a 4 mãos' sobe ao palco a 19 de Novembro, pelas 20 horas, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Do alinhamento fazem parte algumas das obras mais marcantes de Barnabé, "um dos compositores mais inovadores e influentes da cena musical brasileira das últimas décadas", é referido em nota de imprensa enviada às redacções.

Músicas como 'Sabor de Veneno', 'Diversões Eletrônicas', 'Orgasmo Total', 'Office Boy', 'Clara Crocodilo' e 'Gigante Negão' vão fazer o público recuar no tempo, ainda que as pelas tenham novas dimensões em arranjos especialmente concebidos para piano.

"Mais do que simples transcrições, estas versões funcionam como expansões sonoras, onde Barnabé e Braga exploram as fronteiras entre o erudito e o experimental, num espetáculo que funde rigor, improvisação e emoção. O resultado é uma experiência intensa e imprevisível — uma celebração da criatividade e da liberdade musical", refere a mesma nota.

O espectáculo terá a duração de 60 minutos e está indicado para maiores de 6 anos. Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda em ticketline.pt e na bilheteira do CCIF.