Mais de 1,7 milhões de crianças filipinas afectadas pelo supertufão

Mais de 1,7 milhões de crianças foram afetadas pelo supertufão Fung Wong no noroeste das Filipinas, anunciou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

A tempestade causou mais de 25 mortos e quase 30 feridos no arquipélago.

O tufão provocou ainda danos generalizados em casas e escolas e interrupções no acesso das crianças aos serviços de saúde em 16 regiões do país.

"As crianças e as famílias mal conseguem recuperar de uma crise antes de a próxima chegar e ficarem exatamente onde começaram. Num mundo onde os desastres climáticos estão a tornar-se mais frequentes e intensos, os mais vulneráveis não deviam pagar o preço mais alto", afirmou a representante da UNICEF nas Filipinas, Kim Kyung-sun.

A organização indicou que as crianças afetadas pelo supertufão enfrentam agora um maior risco de infeções respiratórias agudas, doenças diarreicas, problemas de saúde mental, subnutrição e dificuldades de aprendizagem.

Além disso, milhares de famílias foram forçadas a mudar-se para abrigos sobrelotados devido à destruição das casas.

De acordo com a mesma fonte, mais de 15.000 salas de aula sofreram danos de diferentes graus e mais de 900 escolas públicas estão a ser utilizadas como abrigos temporários.

Por isso, as crianças afetadas "perderam espaços seguros para aprender e brincar, aumentando ainda mais a necessidade urgente de apoio psicossocial e de serviços de proteção da criança", indicou a UNICEF.

"Defendemos uma abordagem abrangente: fornecer apoio urgente para salvar vidas, ao mesmo tempo que promovemos políticas climáticas centradas na criança, serviços sociais resilientes ao clima e mobilizamos financiamento climático para proteger as comunidades", disse Kim, lembrando que as Filipinas foram classificadas pelo Índice Mundial de Risco como o país mais vulnerável a desastres naturais.

"Por conseguinte, a UNICEF está a realizar avaliações conjuntas com o Governo filipino e outros parceiros para determinar as necessidades mais urgentes em termos de água, saneamento e higiene, saúde, nutrição, educação e proteção social", avançou.

Além disso, a agência da ONU está também a distribuir mantimentos de emergência que já estavam preparados nos armazéns da UNICEF em Manila e Cotabato para que cheguem rapidamente às famílias afetadas.

A UNICEF também vai entregar alimentos nutricionais de emergência para garantir que as crianças desnutridas continuam a receber tratamento, enquanto trabalha para implementar a distribuição de 540.000 dólares (cerca de 510.000 euros) de ajuda financeira de emergência às famílias mais vulneráveis em Catanduanes, uma das províncias mais atingidas.