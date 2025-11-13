Paula Margarido reforça "compromisso com a qualidade dos cuidados das pessoas idosas"

A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou, hoje, o Lar de Santa Teresinha, nos Canhas, concelho da Ponta do Sol, estrutura residencial do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), onde destacou o papel essencial desta resposta social na protecção e acompanhamento das pessoas idosas.

Segundo nota enviada, a titular da pasta, na ocasião, sublinhou "o trabalho em rede entre as instituições públicas e o sector solidário", afirmando que este modelo é “a chave para responder com eficácia e humanidade aos desafios do envelhecimento e da dependência”.

Os lares e centros de dia da nossa Região não são apenas estruturas de acolhimento, são espaços de vida, de afeto e de cuidado. Investir na qualidade da resposta social é investir diretamente na dignidade dos nossos idosos Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Lê-se, ainda, que a secretária fez-se acompanhar pela presidente do ISSM, Nivalda Gonçalves, pelo presidente da Junta de Freguesia, Norberto Pita, e pela vereadora Mirla Fernandes, reunindo-se com a equipa técnica liderada por Oriana de Freitas.

De acordo com o comunicado, a visita terminou com um momento de convívio com utentes e equipa, "simbolizando o reconhecimento do Governo Regional pelo trabalho desenvolvido em prol da inclusão, da solidariedade e do envelhecimento activo."



Inaugurado em 2004, o Lar de Santa Teresinha acolhe actualmente 21 residentes em estrutura residencial e 30 utentes em centro de dia e centro de convívio, numa gestão partilhada entre o ISSM e o Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua.