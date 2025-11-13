UE faz compra conjunta de mais de oito milhões de vacinas contra mpox e varicela

A Comissão Europeia anunciou hoje a assinatura de um contrato para a compra de oito milhões de doses de uma vacina dinamarquesa contra a mpox, concluído com a participação de 20 dos 27 países da União Europeia.

Em comunicado, o executivo político-económico europeu anunciou que estas oito milhões de vacinas contra a mpox e varicela pertencem à farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic e foram adquiridas para precaver surtos no futuro.

O contrato, por quatro anos, vem na sequência de um acordo firmado em 2022 para reforçar a "capacidade de resposta rápida a ameaças sanitárias", dá conta a nota da Comissão Europeia.

Deste modo, os países que estão incluídos no contrato podem comprar doses para satisfazer as necessidades nacionais e contribuir em simultâneo para a reserva de fármacos da União Europeia.

O anúncio coincide com o aumento de casos de mpox na região de Lisboa, em Portugal.

O Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) identificou um novo surto de mpox na região de Lisboa e casos de hepatite A, apelando à vacinação contra a mpox e à disponibilização gratuita e equitativa da vacina contra a hepatite A.

Segundo o Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), os seus centros de rastreio de base comunitária diagnosticaram, em outubro e este mês, novos casos de mpox na população de HSH (Homens que fazem Sexo com Homens) na região da Grande Lisboa."Simultaneamente, começam a surgir novos casos de hepatite A entre HSH, com possibilidade de evolução para surto", alerta o GAT em comunicado.

Contactada pela agência Lusa, a Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu que nas últimas semanas se observou "um aumento do número de casos [de mpox], sugerindo uma possível intensificação da transmissão, embora ainda sem evidência de um novo pico epidémico".

A autoridade de saúde sublinha ainda que, desde junho de 2024, "Portugal regista um número reduzido, mas contínuo, de casos esporádicos de mpox reportados semanalmente". Dados da DGS indicam que se mantém uma média mensal de cerca de 11 casos pela subvariante do vírus mpox "clade Ib" num perfil oscilatório: agosto, 10 casos confirmados, setembro, 3 casos, outubro 16 casos e em novembro, 8 casos confirmados. Os casos notificados referem-se, maioritariamente, a indivíduos do sexo masculino com idades entre os 25 e os 57 anos.

Destes, 86% tiveram relações sexuais com outros homens. Para a organização, o primeiro caso confirmado no GAT Checkpoint LX é um sinal de alerta claro: "A história pode estar a repetir-se e a resposta pública não pode, mais uma vez, chegar tarde, ainda mais com a possibilidade de dois surtos ocorrerem ao mesmo tempo (mpox e hepatite A)", avisa.

O GAT realça que os surtos ensinaram que "a vacinação, quando disponível, é a melhor prevenção, mas o acesso precário à imunização é a principal barreira à contenção da transmissão dos vírus".

A DGS mantém a monitorização da situação de novos casos de mpox a nível nacional e internacional e reforça as recomendações para a vacinação preventiva da população com maior risco de infeção.