Quase inevitável que meta dos 1,5ºC seja ultrapassada

O presidente do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) considera "quase inevitável" que o aquecimento global ultrapasse o limite de 1,5 graus Celsius (°C) a curto prazo, uma meta estabelecida pelo Acordo de Paris em 2015.

"É quase inevitável que o aquecimento global ultrapasse os 1,5°C a curto prazo e isso deve-se claramente à insuficiência das ações climáticas nos últimos anos e ao consequente aumento contínuo das emissões de gases com efeito de estufa", disse Jim Skea, presidente do grupo de investigadores que estabelece o consenso científico sobre o clima, numa mensagem vídeo na abertura da COP30 em Belém, no Brasil.

"Mas poderá ainda ser possível limitar o aquecimento global a 1,5°C até ao final do século", afirmou Jim Skea, acrescentando que "isso exigiria reduções imediatas, profundas e sustentadas nas emissões de dióxido de carbono, bem como a remoção de uma parcela significativa do dióxido de carbono atualmente presente na atmosfera".

A ONU e muitos cientistas climáticos já reconheceram que este nível de aquecimento será atingido em breve, apelando a medidas para garantir que o excesso é temporário, durando apenas algumas décadas.

O limite de 1,5ºC de aquecimento global acima dos valores médios da era pré-industrial (genericamente considerada como anterior a 1750) foi entendido em 2015, no Acordo de Paris sobre redução de gases com efeito de estufa, como o ponto a partir do qual as alterações climáticas se tornam generalizadas, irreversíveis e com consequências severas.

Os cientistas enfatizam o perigo de cada décimo de grau de aquecimento acima de 1,5°C, com efeitos imprevisíveis nos ecossistemas e na vida humana, incluindo ondas de calor, secas, incêndios, inundações, tempestades, subida do nível do mar e perda de biodiversidade.

O clima já aqueceu aproximadamente 1,4°C, de acordo com o Observatório Europeu Copernicus.

A 30.ª conferência da ONU sobre o clima, a COP30, começou hoje em Belém, no Brasil, e deverá terminar no dia 21.