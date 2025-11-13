Câmara do Funchal foi a Beja para abordar a transformação digital dos serviços da autarquia

O município do Funchal participou, ontem, no Beja Tech Day 2025, onde apresentou o projecto 'Smart People – Smart City: Governança Digital e-Participada no Município do Funchal', vencedor do Prémio Smart Cities – António Almeida Henriques 2025, na categoria Transformação Digital.

Esta apresentação serviu para partilhar a experiência de transformação digital e de gestão multicanal de serviços ao cidadão, "que tem colocado o CIGMA - Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma do Funchal como uma referência nacional em inovação, eficiência e transparência". "Com o intuito de estimular a literacia digital dos munícipes e de divulgação das soluções de serviços não presenciais da autarquia, o CIGMA tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas no âmbito do projecto 'Smart People – Smart City' que, já neste ano de 2025 foi reconhecido com o Prémio Portugal Smart Cities, no mais importante evento nacional no sector dos Territórios Inteligentes", explica uma nota da Câmara Municipal do Funchal.

O Beja Tech Day é organizado pela Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo (IISBA), pela CCDR Alentejo e pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, com a parceria da EMAS de Beja e da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo.

O evento inseriu-se na Portugal Tech Week 2025, o maior festival descentralizado de inovação em Portugal, que liga cidades e regiões em torno de experiências únicas e de elevado valor acrescentado durante o período em que ocorre o festival Web Summit, em Portugal.

"O CIGMA tem sido apresentado como case study a nível nacional pelo seu carácter inovador e tem tido um papel central na estratégia de Transformação Digital da autarquia funchalense, em paralelo com o reforço da disponibilidade de atendimento e proximidade aos munícipes", indica.

Cerca de 80% das interações diárias dos munícipes com a autarquia passam por esta estrutura da CMF, tendo registado mais de 100.000 chamadas telefónicas, com um elevado nível de satisfação dos utilizadores, sendo a única autarquia da RAM e uma das poucas do País a assegurar um horário alargado 08h-22h e a funcionar todos os dias da semana.