Bom dia. Não faltam notícias de interesse nesta quarta-feira, 12 de Novembro de 2025. Eis o resumo das principais.

Na revista Sábado:

- "Saúde mental. A explosão da demência e como a travar"

- "Montenegro leva arguido por corrupção a Angola. O suspeito terá acesso a financiamento do estado"

- "A lista secreta dos cortes na Saúde. Governo limita tudo, de transportes a 'pacemakers'"

- "Bebés fora do hospital. Três mães contam o drama de dar à luz em ambulâncias: 'Vai sair!'"

- "Presidenciais. Os candidatos mais bizarros: Jaimão, Angela Maryah e C.º"

No Correio da Manhã:

- "Partido paga avença a candidata. Empresa do marido passa fatura"

- "Joana Amaral Dias recebe dinheiro do ADN"

- "Diretor do Benfica ataca árbitro após empate na Luz. 'Vou rebentar-te todo. És uma vergonha do c...'"

- "Hospital de Santa Maria. Médico aprovou e ganhou com operação aos pais"

- "Sintra. Viola e espanca bombeira no quartel"

- "'Marquês'. Juíza suspende julgamento para proteger processo"

- "Leiria. Bebé nasce depois de mãe ter alta"

- "Mangualde. Mulher morre atropelada com o neto ao colo"

- "Oeiras. Põe droga em bebida para violar menor de 13 anos"

- "Bangladesh. MP abre inquérito aos cartazes de André Ventura"

No Público:

- "Acordo entre Uber e UGT dá protecção e salário mínimo a motoristas e estafetas"

- "Zonas despovoadas. Centros de saúde com regras especiais poderão avançar dentro de 18 meses"

- "Estudo. Actividade cerebral atinge extremos nos adeptos de futebol"

- "Educação. Alunos do ensino privado e da região norte com notas mais altas nas provas do 9.º ano"

- "Alemanha. Bienal Manifesta quer devolver as igrejas aos bairros onde já não se reza no Vale do Ruhr"

- "Web Summit. 'A Europa e os EUA vão capitular nesta guerra das taxas'"

- "Naturalização. Regras para obter e perder a nacionalidade já estão em Belém"

No Jornal de Notícias:

- "Vinte mil contribuintes vão pagar imposto automóvel duas vezes em apenas três meses"

- "Há 600 guardas de baixa todos os dias nas prisões"

- "Família de Manu pede 750 mil euros de indemnização a homicida"

- "Douro. Cientistas e comunidade unidos na resistência ao clima"

- "Santo Tirso. Médicos sozinhos no turno para não fechar urgência"

- "Influencer. Madalena pôs os portugueses a reciclar móveis"

- "Três grandes marcam menos mas há mais golos nesta edição da Liga"

- "Ronaldo prevê fim da carreira para daqui a 'um ou dois anos'"

No Diário de Notícias:

- "Governo vai apresentar plano estratégico do desporto para os próximos 12 anos"

- "Agências de rating preveem regresso aos défices, mas mantêm elogios a Portugal"

- "Lisboa. Moedas toma posse, exige polícias a Montenegro e não responde ao Chega"

- "Ativista cigano. José Fernandes: 'Se Salazar fosse vivo já tinha mandado prender André Ventura'"

- "Entrevista. Jafar Panahi: 'Nos meus filmes, o importante é o fator humano'"

- "Angola. 'Ainda há muito por fazer'. João Lourenço pede fim das disputas partidárias"

- "Justiça. Operação Marquês suspensa mesmo com risco de prescrição de crimes"

- "EUA. 'Combater fogo com fogo'. Democratas usam as armas de Trump contra Trump"

No Negócios:

- "Alemanha faz tremer negócio dos componentes automóveis"

- "Novo travão a contrato de estafetas não se aplica a outros 'falsos recibos'"

- "Bancos dizem que a suspensão de comissões já não se justifica"

- "Buffett vai deixar gestão da Berkshire, mas fica por perto"

- "Palácio entregue pelo Governo à CIP vale mais de 20 milhões"

- "Start Campus. Estuda novo centro de dados mais perto de Lisboa"

- "José Maria Ferreira. CEO da Havelar. 'Imagino a impressão' de casas 'a chegar a todos os construtores' em dois anos"

No O Jornal Económico:

- "Estado perde 100 milhões em impostos com jogo ilegal"

- "Angola olha para o mundo 'com apreensão'"

- "Lei laboral. Montenegro 'faltou ao respeito aos trabalhadores e à UGT'"

- "Reindustrialização. Defesa é uma 'grande oportunidade' e 'um bem público europeu'. Miranda Sarmento"

- "Grupo EDP afundou 4,4 mil milhões desde apresentação do plano estratégico"

- "Norte-americana Qualcomm reúne-se com Governo para investir em Portugal. Web Summit"

- "Volume de negócios do grupo Visabeira sobe 18% para 2.002 milhões"

- "Menos de metade dos 820 fisiatras do país trabalham no SNS"

- "Lisboa entre os 30 destinos mundiais mais procurados pelos milionários"

No Record:

- "Sporting. Yeremay até ao fim. Ataque ao extremo do Deportivo"

- "'Sim, definitivamente', Ronaldo anuncia último Mundial"

- "Varandas e Rui Costa juntos na CM Lisboa. Dois dias depois de mais uma polémica"

- "Benfica. Schjelderup à venda por 25 MEuro"

- "Castigo de 15 dias a 6 meses. Mário Branco arrisca longa suspensão. Relatório do árbitro confirma insultos e ameaças"

- "Declarações após o jogo com o Casa Pia. APAF faz queixa de António Silva"

- "FC Porto. Centrais polacos confiam em época vitoriosa"

- "Bednarek. 'O mais importante está para vir'"

- "Kiwior. 'Criámos uma boa energia'"

- "Casal Madureira entre os alvos. AG dia 22 para expulsão de sócios"

No O Jogo:

- "'FC Porto parece uma religião'. Bednarek e Kiwior desfrutam da nova vida no Dragão"

- "Defesa do Frankfurt lamenta não ter Froholdt na equipa"

- "Benfica. 'Vou rebentar-te todo'. Relatório do árbitro Gustavo Correia refere as palavras que lhe foram dirigidas por Mário Branco. Diretor geral pode ser suspenso entre 15 dias a 6 meses"

- "APAF queixa-se de António Silva e pondera avançar contra Rui Costa e José Mourinho"

- "Seleção. Capitão vê o fim em dois anos. Cristiano Ronaldo sente-se rápido e ágil quando joga"

- "Cancelo coloca os portugueses entre os melhores do mundo"

- "Vitinha fora do treino mas é opção para a Irlanda"

- "Sporting. Borges não trava. Treinador supera os números da temporada passada"

- "Varandas absolvido pelo TAD: em causa declarações sobre o árbitro Tiago Martins"

- "V. Guimarães. Deixou hipermercado para vencer no futebol. Gui Paula espreita estreia na Taça de Portugal"

E no A Bola:

- "Suspensões à vista. Mário Branco, António Silva e até Rui Costa em risco"

- "Relatório do árbitro do jogo com o Casa Pia descreve ao pormenor ofensas do diretor geral do Benfica"

- "APAF faz queixa do central ao Conselho de Disciplina, Sindicato de Jogadores defende-o"

- "Presidente pode ficar sob alçada disciplinar por declarações após o empate"

- "Sporting. Juventus já tem plano para resgatar Hjulmand. Diomande na CAN pode acelerar contratação de central"

- "Nuno Santos cada vez mais perto do regresso"

- "FC Porto. De Espanha chegam bons ventos ao Dragão. Borja, Samu e Gabri Veiga decisivos no bom arranque"

- "Casal Madureira escrutinado pelos sócios no dia 22"

- "Seleção. João Cancelo e 'o sonho dos amigos' da rua dele"