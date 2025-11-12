"Vinte mil contribuintes vão pagar imposto automóvel duas vezes em apenas três meses"
Bom dia. Não faltam notícias de interesse nesta quarta-feira, 12 de Novembro de 2025. Eis o resumo das principais.
Na revista Sábado:
- "Saúde mental. A explosão da demência e como a travar"
- "Montenegro leva arguido por corrupção a Angola. O suspeito terá acesso a financiamento do estado"
- "A lista secreta dos cortes na Saúde. Governo limita tudo, de transportes a 'pacemakers'"
- "Bebés fora do hospital. Três mães contam o drama de dar à luz em ambulâncias: 'Vai sair!'"
- "Presidenciais. Os candidatos mais bizarros: Jaimão, Angela Maryah e C.º"
No Correio da Manhã:
- "Partido paga avença a candidata. Empresa do marido passa fatura"
- "Joana Amaral Dias recebe dinheiro do ADN"
- "Diretor do Benfica ataca árbitro após empate na Luz. 'Vou rebentar-te todo. És uma vergonha do c...'"
- "Hospital de Santa Maria. Médico aprovou e ganhou com operação aos pais"
- "Sintra. Viola e espanca bombeira no quartel"
- "'Marquês'. Juíza suspende julgamento para proteger processo"
- "Leiria. Bebé nasce depois de mãe ter alta"
- "Mangualde. Mulher morre atropelada com o neto ao colo"
- "Oeiras. Põe droga em bebida para violar menor de 13 anos"
- "Bangladesh. MP abre inquérito aos cartazes de André Ventura"
No Público:
- "Acordo entre Uber e UGT dá protecção e salário mínimo a motoristas e estafetas"
- "Zonas despovoadas. Centros de saúde com regras especiais poderão avançar dentro de 18 meses"
- "Estudo. Actividade cerebral atinge extremos nos adeptos de futebol"
- "Educação. Alunos do ensino privado e da região norte com notas mais altas nas provas do 9.º ano"
- "Alemanha. Bienal Manifesta quer devolver as igrejas aos bairros onde já não se reza no Vale do Ruhr"
- "Web Summit. 'A Europa e os EUA vão capitular nesta guerra das taxas'"
- "Naturalização. Regras para obter e perder a nacionalidade já estão em Belém"
No Jornal de Notícias:
- "Vinte mil contribuintes vão pagar imposto automóvel duas vezes em apenas três meses"
- "Há 600 guardas de baixa todos os dias nas prisões"
- "Família de Manu pede 750 mil euros de indemnização a homicida"
- "Douro. Cientistas e comunidade unidos na resistência ao clima"
- "Santo Tirso. Médicos sozinhos no turno para não fechar urgência"
- "Influencer. Madalena pôs os portugueses a reciclar móveis"
- "Três grandes marcam menos mas há mais golos nesta edição da Liga"
- "Ronaldo prevê fim da carreira para daqui a 'um ou dois anos'"
No Diário de Notícias:
- "Governo vai apresentar plano estratégico do desporto para os próximos 12 anos"
- "Agências de rating preveem regresso aos défices, mas mantêm elogios a Portugal"
- "Lisboa. Moedas toma posse, exige polícias a Montenegro e não responde ao Chega"
- "Ativista cigano. José Fernandes: 'Se Salazar fosse vivo já tinha mandado prender André Ventura'"
- "Entrevista. Jafar Panahi: 'Nos meus filmes, o importante é o fator humano'"
- "Angola. 'Ainda há muito por fazer'. João Lourenço pede fim das disputas partidárias"
- "Justiça. Operação Marquês suspensa mesmo com risco de prescrição de crimes"
- "EUA. 'Combater fogo com fogo'. Democratas usam as armas de Trump contra Trump"
No Negócios:
- "Alemanha faz tremer negócio dos componentes automóveis"
- "Novo travão a contrato de estafetas não se aplica a outros 'falsos recibos'"
- "Bancos dizem que a suspensão de comissões já não se justifica"
- "Buffett vai deixar gestão da Berkshire, mas fica por perto"
- "Palácio entregue pelo Governo à CIP vale mais de 20 milhões"
- "Start Campus. Estuda novo centro de dados mais perto de Lisboa"
- "José Maria Ferreira. CEO da Havelar. 'Imagino a impressão' de casas 'a chegar a todos os construtores' em dois anos"
No O Jornal Económico:
- "Estado perde 100 milhões em impostos com jogo ilegal"
- "Angola olha para o mundo 'com apreensão'"
- "Lei laboral. Montenegro 'faltou ao respeito aos trabalhadores e à UGT'"
- "Reindustrialização. Defesa é uma 'grande oportunidade' e 'um bem público europeu'. Miranda Sarmento"
- "Grupo EDP afundou 4,4 mil milhões desde apresentação do plano estratégico"
- "Norte-americana Qualcomm reúne-se com Governo para investir em Portugal. Web Summit"
- "Volume de negócios do grupo Visabeira sobe 18% para 2.002 milhões"
- "Menos de metade dos 820 fisiatras do país trabalham no SNS"
- "Lisboa entre os 30 destinos mundiais mais procurados pelos milionários"
No Record:
- "Sporting. Yeremay até ao fim. Ataque ao extremo do Deportivo"
- "'Sim, definitivamente', Ronaldo anuncia último Mundial"
- "Varandas e Rui Costa juntos na CM Lisboa. Dois dias depois de mais uma polémica"
- "Benfica. Schjelderup à venda por 25 MEuro"
- "Castigo de 15 dias a 6 meses. Mário Branco arrisca longa suspensão. Relatório do árbitro confirma insultos e ameaças"
- "Declarações após o jogo com o Casa Pia. APAF faz queixa de António Silva"
- "FC Porto. Centrais polacos confiam em época vitoriosa"
- "Bednarek. 'O mais importante está para vir'"
- "Kiwior. 'Criámos uma boa energia'"
- "Casal Madureira entre os alvos. AG dia 22 para expulsão de sócios"
No O Jogo:
- "'FC Porto parece uma religião'. Bednarek e Kiwior desfrutam da nova vida no Dragão"
- "Defesa do Frankfurt lamenta não ter Froholdt na equipa"
- "Benfica. 'Vou rebentar-te todo'. Relatório do árbitro Gustavo Correia refere as palavras que lhe foram dirigidas por Mário Branco. Diretor geral pode ser suspenso entre 15 dias a 6 meses"
- "APAF queixa-se de António Silva e pondera avançar contra Rui Costa e José Mourinho"
- "Seleção. Capitão vê o fim em dois anos. Cristiano Ronaldo sente-se rápido e ágil quando joga"
- "Cancelo coloca os portugueses entre os melhores do mundo"
- "Vitinha fora do treino mas é opção para a Irlanda"
- "Sporting. Borges não trava. Treinador supera os números da temporada passada"
- "Varandas absolvido pelo TAD: em causa declarações sobre o árbitro Tiago Martins"
- "V. Guimarães. Deixou hipermercado para vencer no futebol. Gui Paula espreita estreia na Taça de Portugal"
E no A Bola:
- "Suspensões à vista. Mário Branco, António Silva e até Rui Costa em risco"
- "Relatório do árbitro do jogo com o Casa Pia descreve ao pormenor ofensas do diretor geral do Benfica"
- "APAF faz queixa do central ao Conselho de Disciplina, Sindicato de Jogadores defende-o"
- "Presidente pode ficar sob alçada disciplinar por declarações após o empate"
- "Sporting. Juventus já tem plano para resgatar Hjulmand. Diomande na CAN pode acelerar contratação de central"
- "Nuno Santos cada vez mais perto do regresso"
- "FC Porto. De Espanha chegam bons ventos ao Dragão. Borja, Samu e Gabri Veiga decisivos no bom arranque"
- "Casal Madureira escrutinado pelos sócios no dia 22"
- "Seleção. João Cancelo e 'o sonho dos amigos' da rua dele"