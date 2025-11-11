O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) apresentou esta tarde, em plenário com os trabalhadores da Horários do Funchal, uma proposta para o período de 2026 a 2029.

Em declarações ao DIÁRIO, Lino Gonçalves, responsável pelo sindicato, explicou que a proposta inclui aumento salarial progressivo: 148,70 euros em 2026, 147 euros em 2027 e 145 euros em 2028 e 2029.

O sindicalista salientou que o aumento salarial será acompanhado de cláusulas de congelamento, garantindo a uniformidade entre todos os trabalhadores da categoria. "A nossa preocupação é que todos recebam os aumentos e que não haja desigualdade entre os trabalhadores", afirmou.

A proposta contempla também a redução gradual da carga horária semanal para 35 horas, com a diminuição de uma hora por ano até atingir o total previsto, bem como ajustes ao trabalho nocturno, actualmente das 20 às 7 horas, com uma percentagem de acréscimo de 35%.

Plenário de trabalhadores da HF pode afectar carreiras esta terça-feira A Horários do Funchal alertou, hoje, para o facto de ter sido convocado um plenário de trabalhadores, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM), para esta terça-feira, pelo que poderá afectar o funcionamento das carreiras.

Outras medidas apresentadas incluem a uniformização dos intervalos de almoço, ajustando-os de duas horas e meia até um máximo de uma hora e meia, "que é o que está a ser praticado na generalidade dos trabalhadores da empresa", esclarece o responsável. Além disso, também está prevista a criação de uma cláusula de compensação por quilómetro, para serviços prestados acima dos 100 km, com pagamento adicional de 50 cêntimos por cada quilómetro.

Lino Gonçalves esclareceu que a proposta será agora enviada à empresa, não estando ainda marcada uma reunião para discussão da contraproposta, caso ela exista.