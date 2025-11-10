Japão emite alerta de tsunami após novo sismo de magnitude 6,2

Um sismo de magnitude 6,2 atingiu hoje a mesma zona da costa nordeste do Japão, que tinha sido atingida por um forte tremor no domingo, desencadeando novo alerta de tsunami de menor gravidade.

O abalo ocorreu às 16:23 hora local (07:23 em Lisboa), a uma profundidade de 10 quilómetros, nas águas da província de Iwate, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

As autoridades meteorológicas emitiram um alerta de tsunami devido à previsão de variações na maré até 20 centímetros ao longo da costa da província.

O sismo atingiu o nível 3 na escala de intensidade sísmica de sete níveis, que mede a intensidade do tremor e o potencial destrutivo, em várias regiões de Iwate e das províncias vizinhas de Aomori, Akita, Miyagi e Yamagata.

Não foram registados feridos ou danos significativos em consequência do abalo.

O sismo ocorreu um dia depois de um forte sismo, revisto para magnitude 6,9, ter atingido a mesma zona, desencadeando outro alerta de tsunami, que não resultou em incidentes graves.

O Japão está localizado na junção de quatro placas tectónicas, na chamada "Cintura de Fogo do Pacífico" e apresenta uma das maiores atividades sísmicas do mundo.

O arquipélago de 125 milhões de habitantes regista cerca de 1.500 terramotos por ano, a maioria de baixa intensidade, embora os danos possam variar de acordo com a localização e a profundidade.