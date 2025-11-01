Direitos humanos são para todos e isso não devia ser motivo de dúvida

A pianista Maria João Pires afirmou hoje que os direitos humanos são para todos, algo que nunca deveria ser posto em causa, numa altura em que se questiona se o ser humano é capaz de evoluir, face às tragédias do mundo.

No discurso de agradecimento do Prémio Helena Vaz da Silva, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a artista de 81 anos, que expressou ampla gratidão quer à organização do prémio quer a quem a apoiou ao longo da vida, declarou: "A competição leva-nos muitas vezes a esquecer o essencial, a comunidade, o grupo e a nossa profunda natureza".

"Faz-nos esquecer que os direitos humanos são para todos e que isso não deveria nunca ser motivo de dúvida ou hesitação. Ganhar, no sentido em que normalmente o entendemos, não é uma solução para a arte de viver. Ganhar significa querer possuir, desejar que alguém perca a nosso favor", disse Maria João Pires.

A pianista acrescentou que "a capacidade ilimitada que o ser humano desenvolveu ao longo da história para matar, destruir, aniquilar, é realmente assustadora e inexplicável", e num século tido como o da "esperança da paz, o século da ciência, do avanço extraordinário da tecnologia, da medicina e do aparecimento da Inteligência Artificial", o "impensável está a acontecer".

"Assistimos ao mesmo tempo a massacres hediondos, à destruição de povos, de culturas, e, sem piedade, ao massacre do planeta. Parece que de repente temos de nos interrogar, afinal o ser humano será não inteligente ou simplesmente incapaz de evoluir com a experiência adquirida? É de certo modo explorar, tirar, não se importar, ficar indiferente ao Outro, recusar a realidade do grupo e a pertença comum. E perder é ficar de fora", afirmou, perante uma audiência que incluía o antigo ministro e administrador executivo da Gulbenkian Guilherme d'Oliveira Martins e a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

Maria João Pires realçou que "a ação artística e criativa pressupõe e implica a ausência de sentimentos de conquista, de posse e de sedução", sendo "a verdadeira arte a atividade de não-agressão".

A pianista Maria João Pires recebeu hoje o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural.

"Este reconhecimento europeu presta homenagem à excecional contribuição de uma das maiores pianistas do nosso tempo para a promoção do património cultural e dos valores europeus", justificou o Centro Nacional de Cultura (CNC), em setembro, aquando do anúncio.