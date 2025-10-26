Associação Zero convida a oferecer a plantação de uma árvore a cada bebé

A associação ambientalista Zero lançou a campanha "1 bebé, 1 árvore" em que propõe que seja oferecida a plantação de uma árvore a cada bebé, contribuindo para o restauro da floresta portuguesa.

Até 02 de dezembro, através do 'site' da Zero (https://zero.ong/campanha-bebe/), pode ser feito um donativo a partir de cinco euros, que corresponde à plantação de uma árvore ou arbusto autóctone na Mata Nacional de Leiria, uma das áreas mais afetadas pelos incêndios de 2017.

É possível personalizar a oferta com uma mensagem especial num postal digital para oferecer ao bebé.

"Num ano em que a tragédia dos incêndios nos afetou a todos e com inspiração em tradições de vários países, onde se planta uma árvore por cada nascimento, esta campanha da Zero une simbolicamente o crescimento de uma criança ao renascimento da natureza", lê-se no comunicado da zero.

A plantação resultante da campanha decorrerá entre novembro/dezembro deste ano e janeiro de 2026.