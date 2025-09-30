Madeira arrisca perder médicos de família

14 profissionais que concluíram a especialidade no SESARAM estão “com a vida em suspenso”, a aguardar há vários meses pela abertura de concurso. Alguns têm recebido propostas de fora e ponderam abandonar a Região. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 30 de Setembro.

"Quinta do Vale Paraíso ao abandono" é, por seu turno, o tema em destaque na rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira. Diocese do Funchal fecha a Aldeia do Padre Américo, após 53 anos de acção social junto das crianças. Governo Regional ainda não sabe o que fazer com o imóvel de 122 mil m2 que está em processo de devolução.

Saiba também que, nestas Eleições Autárquicas, "Um em quatro candidatos é professor ou empresário. DIÁRIO analisa o perfil profissional dos cabeças-de-lista às câmaras, no dia que marca o arranque da campanha eleitoral. Ainda na política, PS chama três entidades ao parlamento para explicar atrasos na Habitação.

Nas 'Emoções', destaque para "Abrunhosa estreia projecto nacional nos ‘Concertos L’".

Nos 'Casos do Dia' atenção ao "Novo esquema de burla para roubar dados".

