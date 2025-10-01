PSD defende que os madeirenses paguem apenas o valor da tarifa de residente

O deputado do PSD, Paulo Neves, eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, reiterou esta quarta-feira, 1 de Outubro, durante a Comissão Parlamentar de Mobilidade, que o modelo ideal "que foi sempre defendido pelo PSD/M", no respeitante à mobilidade aérea, “é o modelo onde os madeirenses e porto-santenses paguem, apenas, as respetivas tarifas de Residentes ou de Estudantes, sem terem de ficar à espera do reembolso do valor adiantado”.

O parlamentar fez questão de criticar o Governo socialista “que em oito anos nada fez para melhorar ou alterar o Sistema de Mobilidade”, defendendo os recentes Governos da República liderados pelo PSD, "que tiveram a sensibilidade necessária para intervir nesta matéria e encontrar soluções".

“Em apenas ano e meio, os Governos liderados pelo PSD já diminuíram as tarifas, já alargaram a abrangência dos Subsídios e dos bilhetes corridos (com o Porto Santo), já aumentaram o plafond para as tarifas dos residentes no Porto Santo e preparam-se agora para pôr a funcionar, dentro de três meses, uma plataforma eletrónica que irá desburocratizar todo o processo e fazer com que seja possível aos Madeirenses e Porto-Santenses receberem imediatamente o dinheiro adiantado na compra do bilhete”, fundamentou o deputado eleito pelo PSD/M ao parlamento nacional, deixando claro que "é este o caminho para chegar à solução que sempre foi defendida pelos Social-democratas da Madeira".

Paulo Neves que, na sua intervenção, elogiou o Ministro das Infra-estruturas, Miguel Pinto Luz, pela "atenção" que tem dedicado à Madeira e ao Porto Santo, dando não só o exemplo do Subsídio de Mobilidade como, também, o da instalação dos radares de medição dos ventos no Aeroporto Internacional da Madeira “radares que, após oito anos de sucessivos adiamentos do PS, foram finalmente instalados por decisão do Governo liderado pelo PSD na República”.