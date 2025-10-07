Guterres pede libertação dos reféns e fim da guerra em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou hoje os apelos para a libertação imediata e incondicional dos reféns que o Hamas fez há dois anos em Israel e para o fim da guerra em Gaza.

"Já o disse várias vezes e repito-o hoje com ainda mais urgência: libertem os reféns, incondicionalmente e imediatamente", pediu Guterres ao grupo extremista palestiniano no dia do segundo aniversário dos ataques que desencadearam a guerra em curso em Gaza.

"Acabemos com o sofrimento de todos. Esta é uma catástrofe humanitária de uma magnitude incompreensível. Deixem de fazer com que os civis paguem com as suas vidas e o seu futuro. Após dois anos de trauma, devemos escolher a esperança. Agora", disse Guterres.