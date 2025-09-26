Rui Caetano acusa PSD de instrumentalizar serviços camarários para fins partidários

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal acusa o PSD de instrumentalizar os serviços camarários para servir os seus interesses partidários.

Em causa está, por exemplo, a "limpeza repentina" feita ontem no Jardim do Campo da Barca, "desprezado durantes meses", apenas para servir de palco, hoje à tarde, à apresentação da candidatura da coligação PSD/CDS à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

Rui Caetano alerta que a cidade do Funchal está "suja, abandonada e esquecida" por quem deveria cuidar dela. "A Câmara Municipal do Funchal, sob gestão do PSD, falha no essencial: manter a cidade limpa, cuidada e digna para todos os funchalenses", afirma, dando conta que, nos bairros, o lixo acumula-se dias a fio, há restos de mobiliário espalhados pelas ruas, contentores a transbordar e recolhas irregulares e que os jardins públicos e parques infantis estão em total abandono.

Perante esta realidade, que é transversal a toda a cidade, e que é resultado da inércia e da incompetência deste executivo municipal, o candidato socialista critica a postura de instrumentalização dos serviços camarários para fins partidários.

"O Jardim do Campo da Barca, completamente ignorado durante meses, sujo, sem manutenção, onde os sem-abrigo encontraram um espaço para dormir e sobreviver, foi ontem alvo de uma limpeza profunda, com uma equipa camarária de cerca de oito pessoas. Tratou-se de uma ação rápida, eficaz, mas claramente oportunista, porque hoje, nesse mesmo jardim, o PSD realiza a apresentação da sua candidatura à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior", denuncia Rui Caetano.

O candidato do PS não se deixa enganar por esta aparente coincidência. "Não aceitamos que os serviços públicos sejam mobilizados ao sabor do calendário partidário do PSD. Não aceitamos que o Funchal seja gerido com base nas prioridades de propaganda de um partido político", dispara, atacando aquilo que considera ser "uma farsa".

No seu entender, a limpeza da cidade não pode depender de inaugurações, comícios ou fotografias para campanha. "O Funchal precisa de uma câmara que governe para todos, todos os dias, e não apenas para beneficiar quem está no poder e os seus interesses eleitorais", reforça.

Rui Caetano assegura que o PS continuará a lutar por uma cidade limpa, justa, verdadeiramente ao serviço das pessoas, e não ao serviço do PSD.