62% da receita recorde vieram dos impostos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Só o IVA e os direitos aduaneiros sobre as importações, que são cobrados no destino, renderam 37,8% aos cofres da Região, que fecharam 2024 com mais de 2 mil milhões em caixa.

Ainda na primeira página, mais de 560 mil toneladas em oito meses. O movimento de carga contentorizada cresceu 5,27% nos portos madeirenses.

Quanto às autárquicas, Porto Moniz e Porto Santo com menor abstenção. Participação tem vindo a subir nas últimas três eleições autárquicas.

Nota também para medalhas do Ecotrail têm cunho especial.

Por fim, rede anti-pobreza com apoio de 46 mil euros por ano.

