Orçamento para 2026 promete dar folga nos impostos que pagamos

Bom dia. As primeiras páginas desta quinta-feira, 2 de Outubro de 2025 apontam a vários tipos de notícias, mas uma delas destaca-se das demais, porque pode implicar no bolso de muitos cidadãos. O próximo Orçamento de Estado para 2026 poderá, diz a notícia do DN, alívio fiscal para os contribuintes...

Na revista Visão:

- "Reportagem especial. Há vida depois do cancro. Há cada vez mais casos de doença oncológica, mas também se vive cada vez mais tempo depois do diagnóstico"

- "As histórias de resistência e de esperança de quem desceu ao inferno, lutou e venceu"

- "Autárquicas. Os embates mais renhidos. O jogo das decisões em Lisboa, Porto, Coimbra, Sintra, Setúbal e Faro"

- "Autismo. A verdade da ciência e as teorias da conspiração"

- "Inteligência artificial. E se as máquinas derrotarem a China e os EUA?"

- "Se7e. José Cardoso Pires. Centenário do escritor que filmava com as palavras"

No Diário de Notícias:

- "Alívio fiscal no Orçamento do Estado para 2026 pode chegar a mil milhões de euros"

- "Médio Oriente. Flotilha impedida de chegar a Gaza. Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas pela Marinha israelita"

- "Henrique Cymerman. 'É necessária uma declaração Balfour para a Palestina'"

- "Fórum. Polícia e fisco têm de cooperar mais no combate ao crime organizado"

- "Insatisfação. Reaproximação do PS ao Governo depende de negociação ao centro"

- "Habitação. Barracas em Almada e imigração são armas de arremesso autárquico"

- "Efemérides. As bodas de diamante de Charlie Brown, Snoopy e companhia"

- "Liga dos Campeões. De Bruyne & Hojlund, a dupla do Nápoles que derrotou o Sporting (2-1)"

No Correio da Manhã:

- "Choque na comunidade. Pacto de morte alarma escola"

- "Dois jovens de vila do distrito de Viseu morreram e outros dois tentaram acabar com a própria vida"

- "Mãe de aluno evitou tragédia ao chamar o INEM"

- "Nápoles 2 Sporting 1. 'Frango' rouba pontos ao leão"

- "FC Porto-Estrela Vermelha. Dragão campeão nas contas recebe sérvios"

- "Benfica. Mourinho quer vingar Londres no Porto"

- "Deputado do Chega viola estatuto parlamentar e faz negócio com Junta"

- "Ataque a Flotilha. Militares prendem Mariana Mortágua: 'Mãos ao ar!'"

- "Penafiel. Empresa municipal paga 88 mil Euro de despesas de representação"

- "Depósitos. Juros voltam a cair e já estão em 1,34%"

- "Dez anos. Dona da SIC acumula prejuízo de 36 milhões"

No Público:

- "Valor 'moderado' das casas chega a ser 30 vezes superior ao preço mediano"

- "'Shutdown'. EUA enfrentam paralisação governamental prolongada"

- "Líderes da UE empurram discussão sobre o financiamento à Ucrânia para o fim do mês"

- "Jane Goodall. Morreu a primatóloga e activista dos direitos dos animais"

- "Cérebro. Cientistas 'lêem a mente' de ratinhos através das suas expressões faciais"

- "Educação. Alunos dos colégios custariam 900 milhões no público. 'Falta justiça fiscal'"

- "Missão humanitária. Israel intercepta flotilha e detém Mariana Mortágua"

- "Ema Paulino. ANF pede subida de preço de medicamentos mais baratos"

No Jornal de Notícias:

- "Professor suspenso 150 dias por ofensas sexistas às alunas"

- "Maré azul e branca. Dragão bate recorde com 39 milhões de euros de lucro. Villas-Boas admite que folga pode valer reforço em janeiro. Farioli espera mais uma 'grande noite europeia'"

- "Nápoles 2-1 Sporting. Champions. Leão ainda ameaçou italianos mas acabou por dar um passo em falso"

- "Mariana Mortágua detida por militares israelitas ao largo da Faixa da Gaza"

- "Portugal. Seis dos dez anos mais quentes e secos de sempre são deste século"

- "Autárquicas. Partidos cortam despesas de campanha para metade"

- "Cinema. 'Lavagante' em estreia com Júlia Palha no elenco"

No Negócios:

- "IRS. Sarmento com mais 2,1 mil milhões do que o previsto"

- "Taxa de carbono ameaça fazer subir ainda mais os combustíveis"

- "Nandini Sukumar, CEO da World Federation of Exchanges. É preciso criar 'incentivos políticos' para as empresas entrarem em bolsa"

- "'Shutdown'. EUA estão paralisados. O que vai acontecer?"

- "Poupanças. UE trava custos para mudar conta de banco"

- "Apoios para a casa duplicam crédito concedido aos jovens"

- "Eletrificação leva venda de carros para níveis pré-covid"

No Jornal Económico:

- "Verão já rendeu 2,6 mil milhões ao turismo"

- "Reforma da gestão financeira do Estado é 'central' [ministro das Finanças]"

- "Reforma do Estado. 'É sobretudo uma questão de coragem' e não de meios. Presidente do CAAD"

- "'Excesso de ambição é fatal para quaisquer grandes projetos'. Líder do CES"

- "Europa em alerta. UE resistirá a tentativas russas de divisão?"

- "'Shutdown' nos EUA ameaça empregos e apoios sociais"

- "Programa E-Lar arranca com 14 mil candidaturas"

- "EY faz aposta nos serviços partilhados para ganhar mercado"

- "Governo quer definir modelo de execução de plano para a água"

No Record:

- "Nápoles 2-1 Sporting. Por uma luva negra. Rui Silva falhou no 2-1"

- "Leões sofreram emboscada. Um ferido e seis detidos. Violência entre ultras nas ruas de Nápoles"

- "Benfica. Ríos faz terapia. Record revela como médio recupera do autogolo"

- "Mourinho pode repetir onze no dragão"

- "FC Porto-E. Vermelha. Dragões com lucro recorde"

- "Liga Europa. Celtic- Sp Braga. Vicens pede equipa valente"

No A Bola:

- "Infeliz. Nápoles 2-1 Sporting. Erros pagam-se caro na Europa, sobretudo em Itália. Perda de bola no primeiro golo, má saída de Rui Silva no segundo, oportunidades falhadas e... derrota"

- "Benfica. 'Chelsea é melhor que o Porto'. José Mourinho. Mestre dos 'mind games' põe pimenta na preparação do clássico de domingo"

- "FC Porto. 'Queremos grande noite europeia'. Francesco Farioli. FC Porto-E. Vermelha"

- "Braga. 'Temos de ser valentes'. Carlos Vicens. Celtic-SC Braga"

- "Pelos caminhos do futebol. Zekini brilha em Setúbal e lembra velha glória nigeriana"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Boas contas. Primeiro exercício sob a liderança de André Villas-Boas com lucro recente de 39 milhões de euros"

- "Presidente admite contratar central em janeiro"

- "FC Porto-Estrela Vermelha. Francesco Farioli: 'Gestão dos jogadores é importante e jogámos com 10 em Arouca'"

- "Nápoles 2-1 Sporting. A mão de deus. Fantástica defesa de Milinkovic-Savic evitou que leões pontuassem no Estádio Diego Armando Maradona"

- "Rui Borges: 'Terramoto? O que o presidente diz, eu assino por baixo'"

- "'É inglório sair daqui com zero pontos, os rapazes não mereciam'"

- "Gonçalo Ramos decide Barcelona-PSG aos 90' (1-2)"

- "Benfica. José Mourinho procura a primeira no Dragão"

- "João Diogo Manteigas sobre o treinador: 'Foi contratado para diretor de comunicação da Direção'"

- "Celtic-Braga. 'Último jogo é para não repetir'. Carlos Vicens quer esquecer na Europa o desastre Nacional"

- "Arbitragem. Miguel Nogueira estreia-se no clássico"