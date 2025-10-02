Orçamento para 2026 promete dar folga nos impostos que pagamos
Bom dia. As primeiras páginas desta quinta-feira, 2 de Outubro de 2025 apontam a vários tipos de notícias, mas uma delas destaca-se das demais, porque pode implicar no bolso de muitos cidadãos. O próximo Orçamento de Estado para 2026 poderá, diz a notícia do DN, alívio fiscal para os contribuintes...
Na revista Visão:
- "Reportagem especial. Há vida depois do cancro. Há cada vez mais casos de doença oncológica, mas também se vive cada vez mais tempo depois do diagnóstico"
- "As histórias de resistência e de esperança de quem desceu ao inferno, lutou e venceu"
- "Autárquicas. Os embates mais renhidos. O jogo das decisões em Lisboa, Porto, Coimbra, Sintra, Setúbal e Faro"
- "Autismo. A verdade da ciência e as teorias da conspiração"
- "Inteligência artificial. E se as máquinas derrotarem a China e os EUA?"
- "Se7e. José Cardoso Pires. Centenário do escritor que filmava com as palavras"
No Diário de Notícias:
- "Alívio fiscal no Orçamento do Estado para 2026 pode chegar a mil milhões de euros"
- "Médio Oriente. Flotilha impedida de chegar a Gaza. Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas pela Marinha israelita"
- "Henrique Cymerman. 'É necessária uma declaração Balfour para a Palestina'"
- "Fórum. Polícia e fisco têm de cooperar mais no combate ao crime organizado"
- "Insatisfação. Reaproximação do PS ao Governo depende de negociação ao centro"
- "Habitação. Barracas em Almada e imigração são armas de arremesso autárquico"
- "Efemérides. As bodas de diamante de Charlie Brown, Snoopy e companhia"
- "Liga dos Campeões. De Bruyne & Hojlund, a dupla do Nápoles que derrotou o Sporting (2-1)"
No Correio da Manhã:
- "Choque na comunidade. Pacto de morte alarma escola"
- "Dois jovens de vila do distrito de Viseu morreram e outros dois tentaram acabar com a própria vida"
- "Mãe de aluno evitou tragédia ao chamar o INEM"
- "Nápoles 2 Sporting 1. 'Frango' rouba pontos ao leão"
- "FC Porto-Estrela Vermelha. Dragão campeão nas contas recebe sérvios"
- "Benfica. Mourinho quer vingar Londres no Porto"
- "Deputado do Chega viola estatuto parlamentar e faz negócio com Junta"
- "Ataque a Flotilha. Militares prendem Mariana Mortágua: 'Mãos ao ar!'"
- "Penafiel. Empresa municipal paga 88 mil Euro de despesas de representação"
- "Depósitos. Juros voltam a cair e já estão em 1,34%"
- "Dez anos. Dona da SIC acumula prejuízo de 36 milhões"
No Público:
- "Valor 'moderado' das casas chega a ser 30 vezes superior ao preço mediano"
- "'Shutdown'. EUA enfrentam paralisação governamental prolongada"
- "Líderes da UE empurram discussão sobre o financiamento à Ucrânia para o fim do mês"
- "Jane Goodall. Morreu a primatóloga e activista dos direitos dos animais"
- "Cérebro. Cientistas 'lêem a mente' de ratinhos através das suas expressões faciais"
- "Educação. Alunos dos colégios custariam 900 milhões no público. 'Falta justiça fiscal'"
- "Missão humanitária. Israel intercepta flotilha e detém Mariana Mortágua"
- "Ema Paulino. ANF pede subida de preço de medicamentos mais baratos"
No Jornal de Notícias:
- "Professor suspenso 150 dias por ofensas sexistas às alunas"
- "Maré azul e branca. Dragão bate recorde com 39 milhões de euros de lucro. Villas-Boas admite que folga pode valer reforço em janeiro. Farioli espera mais uma 'grande noite europeia'"
- "Nápoles 2-1 Sporting. Champions. Leão ainda ameaçou italianos mas acabou por dar um passo em falso"
- "Mariana Mortágua detida por militares israelitas ao largo da Faixa da Gaza"
- "Portugal. Seis dos dez anos mais quentes e secos de sempre são deste século"
- "Autárquicas. Partidos cortam despesas de campanha para metade"
- "Cinema. 'Lavagante' em estreia com Júlia Palha no elenco"
No Negócios:
- "IRS. Sarmento com mais 2,1 mil milhões do que o previsto"
- "Taxa de carbono ameaça fazer subir ainda mais os combustíveis"
- "Nandini Sukumar, CEO da World Federation of Exchanges. É preciso criar 'incentivos políticos' para as empresas entrarem em bolsa"
- "'Shutdown'. EUA estão paralisados. O que vai acontecer?"
- "Poupanças. UE trava custos para mudar conta de banco"
- "Apoios para a casa duplicam crédito concedido aos jovens"
- "Eletrificação leva venda de carros para níveis pré-covid"
No Jornal Económico:
- "Verão já rendeu 2,6 mil milhões ao turismo"
- "Reforma da gestão financeira do Estado é 'central' [ministro das Finanças]"
- "Reforma do Estado. 'É sobretudo uma questão de coragem' e não de meios. Presidente do CAAD"
- "'Excesso de ambição é fatal para quaisquer grandes projetos'. Líder do CES"
- "Europa em alerta. UE resistirá a tentativas russas de divisão?"
- "'Shutdown' nos EUA ameaça empregos e apoios sociais"
- "Programa E-Lar arranca com 14 mil candidaturas"
- "EY faz aposta nos serviços partilhados para ganhar mercado"
- "Governo quer definir modelo de execução de plano para a água"
No Record:
- "Nápoles 2-1 Sporting. Por uma luva negra. Rui Silva falhou no 2-1"
- "Leões sofreram emboscada. Um ferido e seis detidos. Violência entre ultras nas ruas de Nápoles"
- "Benfica. Ríos faz terapia. Record revela como médio recupera do autogolo"
- "Mourinho pode repetir onze no dragão"
- "FC Porto-E. Vermelha. Dragões com lucro recorde"
- "Liga Europa. Celtic- Sp Braga. Vicens pede equipa valente"
No A Bola:
- "Infeliz. Nápoles 2-1 Sporting. Erros pagam-se caro na Europa, sobretudo em Itália. Perda de bola no primeiro golo, má saída de Rui Silva no segundo, oportunidades falhadas e... derrota"
- "Benfica. 'Chelsea é melhor que o Porto'. José Mourinho. Mestre dos 'mind games' põe pimenta na preparação do clássico de domingo"
- "FC Porto. 'Queremos grande noite europeia'. Francesco Farioli. FC Porto-E. Vermelha"
- "Braga. 'Temos de ser valentes'. Carlos Vicens. Celtic-SC Braga"
- "Pelos caminhos do futebol. Zekini brilha em Setúbal e lembra velha glória nigeriana"
E no O Jogo:
- "FC Porto. Boas contas. Primeiro exercício sob a liderança de André Villas-Boas com lucro recente de 39 milhões de euros"
- "Presidente admite contratar central em janeiro"
- "FC Porto-Estrela Vermelha. Francesco Farioli: 'Gestão dos jogadores é importante e jogámos com 10 em Arouca'"
- "Nápoles 2-1 Sporting. A mão de deus. Fantástica defesa de Milinkovic-Savic evitou que leões pontuassem no Estádio Diego Armando Maradona"
- "Rui Borges: 'Terramoto? O que o presidente diz, eu assino por baixo'"
- "'É inglório sair daqui com zero pontos, os rapazes não mereciam'"
- "Gonçalo Ramos decide Barcelona-PSG aos 90' (1-2)"
- "Benfica. José Mourinho procura a primeira no Dragão"
- "João Diogo Manteigas sobre o treinador: 'Foi contratado para diretor de comunicação da Direção'"
- "Celtic-Braga. 'Último jogo é para não repetir'. Carlos Vicens quer esquecer na Europa o desastre Nacional"
- "Arbitragem. Miguel Nogueira estreia-se no clássico"