FC Porto e Benfica em duelo clássico, Sporting atento diante do Braga

O FC Porto vai hoje procurar a nona vitória no mesmo número de jogos na I Liga de futebol e consolidar a liderança no clássico com o Benfica, enquanto o Sporting estará atento na receção ao Sporting de Braga.

No mais aguardado dia da oitava jornada, os portistas recebem o Benfica na condição de líderes isolados, com três pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, mas têm hoje um dos desafios mais complicados da temporada, apesar de os 'encarnados' viveram um momento de alguma instabilidade.

Depois de terem sido mais fortes do que bicampeão nacional (2-1), no final de agosto, em Lisboa, a equipa comandada por Francesco Farioli terá pela frente uma equipa que tem menos quatro pontos, no terceiro lugar, e que atravessa um momento delicado, com eleições dentro de poucas semanas, uma derrota em Stamford Bridge com o Chelsea (1-0) para a Liga dos Campeões e já com uma mudança na equipa técnica, com José Mourinho a render Bruno Lage.

Para Mourinho será um regresso a uma casa onde foi muito feliz - conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, além de dois campeonatos nacionais -, mas dificilmente será recebido com aplausos dos sócios e adeptos 'azuis e brancos'.

Apesar do atual momento, o Benfica entra em campo com mais dois dias de descanso do que o FC Porto, face ao jogo dos portistas ante o Estrela Vermelha (2-1) na fase de liga da Liga Europa, na quinta-feira. Contudo, as 'águias' depararam-se com uma virose no plantel após o regresso de Londres, ainda que o técnico já tenha adiantado que estão todos bem.

Antes do clássico FC Porto-Benfica, que fecha a ronda, às 21:15, medem forças Sporting e Sporting de Braga (19:15), no Estádio José Alvalade, com os bicampeões nacionais em busca do quarto triunfo seguido no campeonato, contra um conjunto minhoto que vem numa sequência de cinco partidas sem vencer na prova, apenas atenuada pelo triunfo em casa do Celtic, na quinta-feira.

Depois do desaire em Nápoles (2-1) para a 'Champions', na quarta-feira, os 'leões' beneficiaram de mais um dia de descanso, por causa da participação na Liga Europa dos bracarenses, que vencerem em Glasgow (2-0), mas para a I Liga, na qual são sétimos, com nove pontos.

Antes dos dois encontros mais aguardados da ronda, o Arouca recebe o Famalicão, pelas 15:30, e o Rio Ave será o anfitrião do Tondela, num duelo de aflitos, às 17:30.

Programa da 8.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 out:

Casa Pia - Estoril Praia, 2-2

- Sábado, 04 out:

Nacional - Moreirense, 3-2

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 2-0

AVS -- Alverca, 1-3

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 2-1

- Domingo, 05 out:

Arouca - Famalicão, 15:30

Rio Ave - Tondela, 17:30

Sporting - Sporting de Braga, 19:15

FC Porto - Benfica, 21:15