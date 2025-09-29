FC Porto goleia em Arouca e continua 100% vitorioso

O FC Porto prossegue 100% vitorioso na liderança da I Liga portuguesa de futebol, depois de hoje ter somado o sétimo triunfo em outras tantas jornadas, na visita ao Arouca, por 4-0, no fecho da ronda.

Samu (12 minutos), o turco Deniz Gül (51), que tinha substituído o espanhol, devido a lesão, Francisco Moura (60) e Zaidu (85) marcaram os golos dos 'dragões', que jogaram quase toda a segunda parte com 10 jogadores, devido à expulsão de Martim Fernandes, aos 48.

Em vésperas do clássico com o Benfica, agendado para domingo, no Estádio do Dragão, os portistas seguem isolados na liderança, com 21 pontos, mais três do que o Sporting, segundo, e quatro face aos 'encarnados', terceiros, enquanto o Arouca averbou a segunda derrota seguida em casa e é 10.º, com oito.