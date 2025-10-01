RG3 vai ganhar pista de atletismo homologada

O Regimento de Guarnição n.3 vai ganhar uma pista de atletismo homologada para competições oficiais.

O projecto contará com o apoio do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal, devendo a estrutura ser, em condições definidas posteriormente, disponibilizada à população, não se limitando aos fins militares.

Esse é, pelo menos, um dos objectivos traçados para o próximo ano pelo responsável pelo RG3 para a unidade.

Aos jornalistas, Musa Paulino esclarece que as conversações entre a Região e o Exército já decorrem "há alguns meses", integrando-se na requalificação do regimento que está em curso.

No conjunto de intervenções, foi já iniciada a remodelação da carreira de tiro, como também a remodelação do edifício dos praças.