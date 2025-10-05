Chega quer recuperar veredas e lançar um jornal mensal no Campanário

O candidato do Chega à Assembleia de Freguesia do Campanário, Érico Rocha, apresentou, atavés de um comunicado de imprensa, um conjunto de propostas que visam "valorizar a freguesia através da preservação do património, da dinamização agrícola e do reforço da proximidade com a comunidade".

Entre as ideias destacadas, está a manutenção e recuperação das veredas e caminhos reais, tornando-os acessíveis e seguros. "Estes percursos permitirão caminhadas em trilhos históricos, promovendo a actividade física ao ar livre e a ligação à memória colectiva". Em paralelo, Érico Rocha propõe a criação e manutenção de parques de merendas em pontos emblemáticos como a Capela da Glória, Miradouro das Lajes e Amoreiras e Miradouro da Vera Cruz, oferecendo espaços de lazer e convívio para famílias e visitantes.

Na área agrícola, o candidato defende a recuperação de produções que marcaram a identidade do Campanário, como o trigo de barba preta, as laranjeiras, e a produção de vinho de laranja. Para apoiar os agricultores, propõe formação, projectos de valorização, registos técnicos e promoção dos produtos locais em criação de mercados na freguesia do campanário desenvolvendo a agricultura local. Pretende ainda colaborar com a universidades e polos históricos para preservar e registar os saberes agrícolas, garantindo a sua transmissão às novas gerações.

No campo da governação local, Érico Rocha destaca a importância da proximidade e transparência. Nesse sentido, propõe a criação de um jornal informativo mensal onde todos os fregueses poderão acompanhar o desenvolvimento económico, as actividades culturais, sociais e desportivas, bem como a apresentação clara das despesas e investimentos da Junta.

“Cuidar dos nossos caminhos e espaços verdes é preservar a história, promover a cultura e fortalecer a comunidade do Campanário”, sublinha Érico Rocha, acrescentando que “um Campanário informado é um Campanário mais unido e participativo”.