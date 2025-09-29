Candidato do PSD quer modernizar Junta de Campanário com novos serviços digitais

O candidato da coligação PSD/CDS à Junta de Freguesia de Campanário, João José Gonçalves, anunciou uma aposta forte na modernização administrativa e digitalização dos serviços da autarquia.

Entre as propostas apresentadas, destaca-se a criação da APP Campanário 365, uma aplicação que concentrará toda a informação útil da freguesia e permitirá aos cidadãos comunicar ocorrências no espaço público, agendar atendimentos presenciais, receber notificações urgentes, enviar sugestões e consultar a agenda cultural, desportiva e recreativa. A aplicação incluirá ainda dados sobre transportes, horários de recolha de resíduos, localização de ecopontos e roteiros turísticos e culturais.

Para o candidato, estas medidas representam “um passo decisivo na desmaterialização dos serviços públicos”, garantindo maior proximidade com a população, evitando deslocações desnecessárias e contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

João José Gonçalves sublinha que o objectivo passa por "tornar Campanário numa freguesia mais próxima das pessoas, moderna e eficiente, colocando os fregueses no centro da acção política".