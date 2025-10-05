Seguro defende que República é compromisso com vida digna e pede união

O candidato presidencial António José Seguro defendeu hoje que a "República é um compromisso com uma vida digna para todos" e não se cumpre com urgências fechadas ou casas a preços inacessíveis, apelando à união dos portugueses.

"A República é mais do que um regime político. A República é um compromisso com uma vida digna para todos, em liberdade, com igualdade e justiça social", defendeu Seguro numa mensagem enviada às redações por ocasião da celebração do dia 05 de Outubro, que assinala a implantação da República em 1910.

Na opinião do candidato presidencial, a República "não se cumpre enquanto persistirem urgências fechadas, demoras inaceitáveis no acesso a consultas e a cirurgias, ou rendas e preços de casas inacessíveis e uma justiça lenta e que tantas vezes prescreve".

Também "enquanto persistirem insegurança, pobreza, salários baixos, desigualdade salarial entre mulheres e homens e jovens que emigram porque não encontram o futuro que desejam em Portugal", acrescentou.

Para Seguro, o respeito pela Constituição da República não está apenas em vigiar que "nada se faça contra ela", mas em garantir que esta "se cumpre e que ao cumprir-se o país progride e os portugueses vivem melhor".

"Neste 5 de Outubro, apelo à união dos portugueses em torno de Portugal, do nosso chão comum, o espaço que nos permite viver em paz, cumprir as nossas necessidades e exercer as nossas liberdades", pediu.

O antigo líder do PS considerou que não se pode permitir que o ódio divida as pessoas.

"É tempo de nos unirmos de verdade, não contra alguém, mas por Portugal, por um futuro mais justo, mais livre e mais digno", apelou.

Seguro espera que esta data sirva de inspiração para que se continue "a trabalhar por um país mais justo e de excelência".

"Quando nos unimos, nenhuma crise é maior do que a nossa vontade para mudar com soluções concretas", disse.

A cerimónia que marca as comemorações oficiais do Dia da Implantação da República, que decorre hoje de manhã na Praça do Município, em Lisboa, este ano não terá intervenções e será restrita a convidados institucionais, por coincidir com a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 12 de outubro.