FC Porto responde hoje ao Sporting em casa do Arouca
O FC Porto visita hoje o Arouca, no encerramento da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, procurando manter a liderança isolada, após o Sporting ter vencido e igualado os 18 pontos dos 'dragões'.
Às 20:00, no Estádio Municipal de Arouca, e um dia depois do previsto, com um adiamento em um dia devido à realização da Feira das Colheitas, os 'dragões' jogam o primeiro de três encontros em sete dias.
Depois dos arouquenses, o conjunto orientado pelo italiano Francesco Farioli recebe o Estrela Vermelha, na quinta-feira, na segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, e, no domingo, acolhe a visita do rival Benfica.
Com o triunfo 'verde e branco' no sábado, ante o Estoril Praia (1-0), as duas equipas somam 18 pontos, podendo os portistas responder hoje, procurando a sétima vitória em outras tantas rondas da I Liga, a que se junta já o triunfo de quinta-feira passada ante o Salzburgo (1-0), no arranque da Liga Europa.
Pela frente terão o 10.º posicionado do campeonato, que pontuou em três das últimas cinco jornadas, vindo de uma vitória na Madeira, na visita ao Nacional (2-1).
Programa da 7.ª jornada:
- Sexta-feira, 26 set:
Benfica - Gil Vicente, 2-1.
- Sábado, 27 set:
Moreirense - Casa Pia, 2-1.
Santa Clara - Tondela, 1-2.
Estrela da Amadora -- AVS, 3-0.
Estoril Praia - Sporting, 0-1.
- Domingo, 28 set:
Alverca - Vitória de Guimarães, 2-0.
Sporting de Braga - Nacional, 0-1.
Famalicão - Rio Ave, 0-0.
- Segunda-feira, 29 set:
Arouca - FC Porto, 20:00.