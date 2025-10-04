Tráfego aéreo retomado gradualmente em Munique após alertas de drones

O tráfego aéreo foi retomado "progressivamente" hoje de manhã no aeroporto de Munique, sul da Alemanha, após atrasos causados por novas observações de drones confirmadas pela polícia local, informou o segundo maior aeroporto da Alemanha.

O aeroporto acrescentou que se "preveem atrasos ao longo de todo o dia", depois de ter suspendido o tráfego aéreo na sexta-feira à noite pela segunda vez, perturbando dezenas de voos e afetando cerca de 6.500 passageiros.

Esta infraestrutura foi forçada a encerrar devido a relatos de avistamento de drones e na sequência do cancelamento de mais de 30 voos no dia anterior.

Já na quinta-feira à noite, o aeroporto de Munique se vira obrigado a encerrar, tendo o tráfego aéreo sido reaberto na sexta-feira de manhã.

O ministro da Defesa belga, Theo Francken, confirmou que vários 'drones' foram detetados a sobrevoar um campo de treino militar no leste da Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha.

"Vários 'drones' foram detetados pela polícia local, tanto do lado belga como do alemão", declarou Francken à estação televisiva belga RTBF, acrescentando que foi aberta uma investigação para apurar responsabilidades.

No domingo passado, as Forças Armadas da Dinamarca anunciaram ter avistado drones sobre instalações militares do país, pelo segundo dia consecutivo, depois de várias violações do espaço aéreo europeu por aeronaves russas nos últimos dias.

O surgimento de drones levou o aeroporto de Copenhaga a encerrar o tráfego aéreo durante cerca de quatro horas em 22 de setembro, causando atrasos a aproximadamente 20 mil passageiros.

As autoridades dinamarquesas suspeitaram de possíveis ligações à Rússia, mas Moscovo negou estar envolvido.

Estes incidentes acontecem após a incursão de drones russos também na Polónia e na Roménia, além da aproximação de caças russos ao espaço aéreo da Estónia.