Aeroporto de Munique volta a encerrar após avistamentos de drones

O aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, foi forçado a encerrar novamente na noite de hoje, após relatos de avistamento de drones e na sequência do cancelamento de mais de 30 voos no dia anterior.

"A Segurança da Aviação Alemã (DFS) reduziu preventivamente e suspendeu as operações de voo no Aeroporto de Munique até novo aviso devido a avistamentos não confirmados de drones", detalhou o aeroporto bávaro no seu 'site'.

Esta infraestrutura encerrada durante nove horas na quinta-feira à noite, tendo o tráfego aéreo sido reaberto esta manhã.

Cerca de 17 voos com partida da cidade alemã terão sido cancelados na noite de quinta-feira, afetando quase três mil passageiros.

Outros 15 voos foram desviados para os aeroportos alemães de Estugarda, Nuremberga, e Frankfurt ou para o aeroporto de Viena.

Também hoje o ministro da Defesa belga, Theo Francken, confirmou que vários 'drones' foram detetados a sobrevoar um campo de treino militar no leste da Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha.

"Vários 'drones' foram detetados pela polícia local, tanto do lado belga como do alemão", declarou Francken à estação televisiva belga RTBF, acrescentando que foi aberta uma investigação para apurar responsabilidades.

No domingo, as Forças Armadas da Dinamarca anunciaram ter avistado drones sobre instalações militares do país, pelo segundo dia consecutivo, depois de várias violações do espaço aéreo europeu por aeronaves russas nos últimos dias.

O surgimento de drones levou o aeroporto de Copenhaga a encerrar o tráfego aéreo durante cerca de quatro horas em 22 de setembro, causando atrasos a aproximadamente 20 mil passageiros.

As autoridades dinamarquesas suspeitaram de possíveis ligações à Rússia, mas Moscovo negou estar envolvido.

Estes incidentes acontecem após a incursão de drones russos também na Polónia e na Roménia, além da aproximação de caças russos ao espaço aéreo da Estónia.