PSD/CDS apela a uma "solução urgente" para a ETAR do Caniço

A coligação 'Mais Santa Cruz' (PSD/CDS) diz que "é urgente" encontrar uma solução, entre a autarquia e o Governo Regional, para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Caniço, devido às várias avarias e descargas de esgoto no mar.

"É um problema que se arrasta e que se agravou nos últimos tempos", começa por dizer Saturnino Sousa, lembrando em seguida que a ETAR está preparada para fazer até ao tratamento terciário. "Mas neste momento limita-se a fazer o tratamento primário", sublinha.

A ETAR do Caniço é uma obra feita pelo Governo Regional e cuja gestão foi entregue à Câmara Municipal de Santa Cruz, por isso o candidato da coligação PSD/CDS-PP entende que "é altura de pôr fim" aos problemas e à troca de acusações. "Mais do que saber de quem é a responsabilidade interessa é encontrar uma solução, para que a ETAR funcione devidamente e se resolva de uma vez por todas o problema dos esgotos no Caniço", refere.

"Em nome a qualidade ambiental do mar, em especial das praias do Portinho e dos Reis Magos", Saturnino Sousa quer acabar com os "atentados ambientais" que se têm registado "sempre que a central entope", e espera que as negociações produzam efeitos desejados, que são os de encontrar uma solução técnica e operacional que coloque em pleno funcionamento a ETAR.

"O Caniço é a freguesia mais populosa do concelho de Santa Cruz, tem perto de 25 mil habitantes. No Verão a pressão turística agrava as fragilidades deste equipamento de tratamento de esgotos, com as avarias a surgirem com mais frequência. O mesmo acontece nas alturas de muita chuva", finaliza.