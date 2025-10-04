Moreirense pode ultrapassar Benfica e igualar Sporting

O Moreirense tenta hoje ultrapassar o Benfica no terceiro lugar e igualar o bicampeão Sporting na vice-liderança, em jogo em que visita o Nacional, na oitava jornada da I Liga de futebol.

A formação de Moreira de Cónegos, que contabiliza 15 pontos, de cinco vitórias e duas derrotas, tenta na Madeira somar a segunda vitória fora no campeonato e até pode terminar a ronda no pódio, caso os 'encarnados' percam o clássico com o FC Porto.

O jogo com o Nacional (11.º) tem início às 15:30, à mesma hora a que o Gil Vicente recebe o Estrela da Amadora (12.º).

A formação da Reboleira terá tarefa difícil na estreia do treinador João Nuno, que terá o seu primeiro jogo entre a 'elite' do futebol luso após substituir no cargo José Faria.

Os dois jogos antecedem a entrada em campo, às 18:00, de AVS, 18.º, e Alverca, 13.º, com a equipa de Vila das Aves 'desesperada' por pontos, sendo -- a par de Rio Ave -- a única que ainda não venceu em sete jornadas.

A fechar o dia, Vitória de Guimarães (nono) e Santa Clara (oitavo) procuram um regresso aos triunfos, depois de desaires na última ronda, num jogo no Estádio D. Afonso Henriques em que ambos estão 'ameaçados' pelos perseguidores Arouca, com os mesmos pontos, Estrela da Amadora, Alverca, Nacional e Casa Pia, todos com menos um.

O jogo 'grande' da ronda está agendado para domingo, com o clássico no Dragão entre o líder FC Porto e o Benfica (21:15), terceiro, depois de o bicampeão Sporting receber o Sporting de Braga (19:15).

Programa da 8.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 out:

Casa Pia - Estoril Praia, 2-2

- Sábado, 04 out:

Nacional - Moreirense, 15:30.

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15:30.

AVS - Alverca - 18:00.

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20:30.

- Domingo, 05 out:

Arouca - Famalicão, 15:30.

Rio Ave - Tondela, 17:30.

Sporting - Sporting de Braga, 19:15.

FC Porto - Benfica, 21:15.