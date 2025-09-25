Confiança critica “inércia” da Câmara do Funchal e aponta problemas na mobilidade

Naquela que foi a última reunião pública desta vereação, a coligação Confiança voltou a apontar falhas ao executivo do PSD, sobretudo em matéria de turismo, trânsito e mobilidade urbana.

“Hoje foi a última reunião pública desta vereação em que os munícipes voltaram com problemas do turismo. Tem sido algo que tem acompanhado todo este mandato do PSD”, começou por afirmar Cláudia Dias Ferreira.

A coligação sublinhou também o impacto do regresso às aulas no tráfego rodoviário, uma questão que consideram ter-se agravado com a proliferação de trotinetes deixadas na via pública. “Agora, não só temos problemas nas estradas, mas passamos a ter problemas nos passeios com este abandono generalizado de trotinetes por todo o lado. Os carros já não conseguem circular na estrada e as pessoas não conseguem circular nos passeios”, referiu a vereadora.

A este respeito, recordou que a Confiança apresentou propostas para um regulamento de mobilidade que contemplava regras para o sector das rent-a-car e para a utilização de trotinetes, mas que estas foram rejeitadas pela maioria PSD. “Termina o mandato e não fizeram nada. Temos sempre os mesmos problemas ano após ano”, frisou.

Sem se opor à utilização das trotinetes, a Confiança defende, no entanto, que é preciso impor regras. “Não temos nada contra as trotinetes. Não existe é fiscalização quando são abandonadas na via pública. Tem de haver um acordo com a empresa que gere. Tem de haver fiscalização”, afirmou.

Cláudia Dias Ferreira deixou críticas à actuação da Câmara. “Esta Câmara precisa de fiscalização, de trabalho e nada disso é feito. Alertámos há três anos para este problema e volta a acontecer. Há uma inércia enorme a nível da gestão municipal”, acusou, sublinhando ainda que “a marca deste executivo é não existir”.

A finalizar, a vereadora lembrou que, ao longo do mandato, a Confiança apresentou várias propostas de melhoria, “todas elas reprovadas pela maioria do PSD”.