Turistas continuam a arriscar a vida no Miradouro do Guindaste
Alguns turistas continuam a ultrapassar a zona de segurança no Miradouro do Guindaste, no Faial, para tirar fotografias em pontos considerados perigosos.
A situação, que já foi denunciada diversas vezes por populares, continua a gerar preocupação.
Segundo testemunhos, os visitantes voltaram a ignorar os avisos e a saltar as barreiras de segurança. Um deles foi mesmo para a rocha, correndo o risco de cair pela escarpa.
