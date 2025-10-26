 DNOTICIAS.PT
Turistas continuam a arriscar a vida no Miradouro do Guindaste

Alguns turistas continuam a ultrapassar a zona de segurança no Miradouro do Guindaste, no Faial, para tirar fotografias em pontos considerados perigosos.

A situação, que já foi denunciada diversas vezes por populares, continua a gerar preocupação.

Segundo testemunhos, os visitantes voltaram a ignorar os avisos e a saltar as barreiras de segurança. Um deles foi mesmo para a rocha, correndo o risco de cair pela escarpa.

