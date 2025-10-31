Descodificado o genoma completo da aveia

Cientistas descodificaram o genoma (informação genética) completo da aveia, um dos cereais mais saudáveis e consumidos no mundo, abrindo o caminho para melhorar o seu cultivo, rendimento ou adaptação às alterações climáticas, foi hoje divulgado.

O trabalho, descrito na revista científica Nature, tem impacto na saúde e na agricultura, uma vez que a descodificação do mapa genético da aveia, bem como a compreensão da sua diversidade genética, podem ser determinantes para melhorar a resistência da planta às condições mais adversas, em especial nas regiões com climas quentes e secos, podendo ser útil para desenvolver variedades mais resistentes e sustentáveis.

O desafio foi grande para os cientistas, pois a aveia tem seis jogos de cromossomas herdados de três antepassados diferentes.

No seu trabalho, a equipa de investigadores de um consórcio internacional sequenciou o genoma de 33 linhagens de aveia, incluindo variedades cultivadas e selvagens, e analisou a expressão genética em seis tecidos e fases de desenvolvimento em 23 destas linhagens.

Tal tarefa permitiu compreender a magnitude da diversidade genética do cereal, fundamental para entender melhor quais os genes mais importantes para melhorar o seu desempenho, adaptação e saúde.

O atlas de expressão genética criado pelos cientistas mostra quais os genes que são ativados em cada parte da planta - folhas, raízes ou sementes - e nas diferentes fases de crescimento.