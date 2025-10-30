Sentidos únicos implementados na Travessa do Anselmo e Travessa da Carne Azeda

A Câmara Municipal do Funchal implementou, esta semana, novos sentidos únicos de circulação na Travessa do Anselmo e na Travessa da Carne Azeda, uma decisão formalizada através do Edital n.º 853/2025, que entrou em vigor na quarta-feira.

A medida resulta de proposta apresentada pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, em resposta aos pedidos dos moradores e ao diagnóstico de mobilidade realizado no território.

O pedido, remetido pela Junta à Divisão de Mobilidade e Trânsito no passado mês de Abril, visava melhorar as condições de circulação e estacionamento, sobretudo na Travessa do Anselmo.

A correspondência trocada ao longo dos últimos meses evidencia o acompanhamento activo da Junta, que manteve contacto regular com os serviços municipais até à decisão final, anunciada em Outubro.

De acordo com o edital, a Travessa do Anselmo passa agora a ter circulação no sentido oeste-este, com cedência de passagem em relação à Rua da Carne Azeda, enquanto a Travessa da Carne Azeda adota circulação no sentido este-oeste.

O presidente Pedro Araújo agradece à Câmara Municipal do Funchal a atenção dedicada a esta solicitação, sublinhando que esta decisão "é o resultado de um trabalho de cooperação institucional em prol da qualidade de vida dos moradores e da boa gestão do espaço público".

O autarca destaca ainda que "falta agora proceder à implementação dos estacionamentos para residentes, completando assim um dos objectivos que originou este pedido", que representa mais um passo no reforço das políticas de proximidade e de escuta ativa da população.