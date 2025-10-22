Troca de semáforos entre a ponte do Carmo e os BVM

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que "está em curso o processo de modernização do sistema semafórico do Município, com o objetivo de garantir uma gestão mais atual e adaptada às necessidades da circulação urbana e reforçar a segurança rodoviária e pedonal", pelo que irá decorrer nos próximos dias desde a zona da Ponte do Carmo e, depois na zona da ponte do Campo da Barca e o quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

"Após a intervenção recentemente concluída na Ponte do Mercado, a autarquia prossegue com o plano de modernização tecnológica da rede semafórica, procedendo agora à substituição dos controladores que regulam as interseções compreendidas entre a Ponte do Carmo e as instalações dos Bombeiros Voluntários Madeirenses", informa a autarquia, numa operação em duas fases, a começar já amanhã até sábado e retoma na terça-feira e termina a 1 de Novembro.

"Esta atualização permitirá uma melhor articulação e sincronização entre interseções, através da instalação de equipamentos de nova geração que possibilitam o controlo remoto e o ajuste automático em função das condições de circulação", garante a CMF. "Para a execução destes trabalhos, será necessário proceder à desativação temporária do sistema semafórico, nas seguintes datas e locais:

23 a 25 de outubro (quinta a sábado) – Ponte do Carmo

28 de outubro a 1 de novembro (terça a sábado) – Entre a Ponte do Campo da Barca e as instalações dos Bombeiros Voluntários Madeirenses"

Assim, "durante o período em que os semáforos estiverem desligados, a Câmara Municipal contará com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP), que assegurará a gestão do tráfego e a segurança dos peões e condutores nas horas de maior movimento", garante. Por isso, a "autarquia solicita a todos os utilizadores da via pública que redobrem a atenção nas zonas intervencionadas, nomeadamente:

Respeitando as indicações das autoridades presentes no local;

Ajustando a velocidade às condições de circulação;

Cumprindo as regras de cedência de passagem nas interseções."

Termina a nota com agradecimento antecipado pela "compreensão de todos e lamenta eventuais transtornos, reiterando que esta intervenção é essencial para a modernização e articulação da rede semafórica municipal, contribuindo para uma mobilidade urbana mais segura e sustentável".