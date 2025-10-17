Congestionamentos por todo o lado requerem paciência
Com o centro do Funchal completamente congestionado, muita gente hoje chega atrasada ao trabalho, sem contar as crianças e jovens que chegam tarde à escola. A chuva que tem caído intensamente na costa sul da Madeira resultou, como expectável, num caos absoluto.
Desde a Avenida do Mar, que está a esta hora ainda muito congestionada, à zonas intermédias como a Cota 40, até às zonas média e altas, da cidade do Funchal, o trânsito está caótico. Pior, na Via Rápida é o que se pode ver nesta fotografia do Google Maps, praticamente tudo a vermelho.
A condução com precaução e alguma (muita) paciência é crucial, uma vez que a chuva irá continuar pelo resto do dia, segundo o IPMA.
Aviso amarelo para a chuva prolongado até às 13h00
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou o aviso amarelo para a precipitação na Madeira até às 13 horas de hoje.