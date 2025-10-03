Aviação Internacional condena Rússia e a Coreia do Norte por interferirem nos sistemas de navegação aérea

A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), o organismo da ONU responsável por supervisionar o sistema aéreo mundial, condenou hoje as interferências nos sistemas de navegação por satélite "originadas" na Coreia do Norte e na Rússia.

A assembleia da OACI, sediada em Montreal, Canadá, aprovou duas resoluções que condenaram a Coreia do Norte e a Rússia "pelas infrações e instaram-nos [os dois países] a cumprirem urgentemente e rigorosamente as suas obrigações".

"A assembleia também rejeitou o facto de os incidentes de interferência por radiofrequência (RFI) no Sistema Mundial de Navegação por Satélite (GNSS) com origem na Coreia do Norte e na Rússia terem continuado a repetir-se", acrescentou o organismo em comunicado.

A OACI recordou que a sua assembleia já estabeleceu que o espetro utilizado pelo GNSS "deve estar livre de interferências nocivas".

A condenação por parte daquele organismo da ONU ocorre depois de, nos últimos meses, terem-se multiplicado os casos de bloqueio e manipulação dos sistemas de GPS de aviões civis, especialmente na zona oriental da Europa.

Países bálticos, como Finlândia, Lituânia e Estónia, acusaram Moscovo de interferir no funcionamento dos sistemas de navegação, o que coloca em perigo a segurança de aviões comerciais.

A 42.ª assembleia da OACI terminou hoje em Montreal após 11 dias de sessões às quais assistiram mais de 3.000 delegados dos 193 países membros da organização.