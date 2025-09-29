ADN diz que jovem Diamantino é "exemplo de força e resiliência"

Dando como exemplo o jovem Diamantino, "que poderia se ter remetido ao isolamento e à depressão", mas que, pelo contrário, é um "exemplo de força e resiliência por aceitar a sua nova condição e fazer vídeos motivacionais", o ADN alerta para aqueles que "vivem em silêncio".

No seu entender, "esses jovens necessitam de um propósito". E, prossegue, "em vez de encararem a vida como um copo meio vazio têm de encará-la pela perspectiva de um copo meio cheio".

Para isso, diz o ADN em nota à imprensa, "é preciso a ajuda de toda uma sociedade que, muitas vezes, prefere ignorar e segregar estes jovens contribuindo ainda mais para os fazer sentir inaptos e desajustados".

O Diamantino é a prova viva em como se consegue encarar de forma positiva a vida apesar das adversidades imprevisíveis que ela por vezes nos surpreende". ADN



O ADN-Madeira sendo um partido humanista, pela voz da candidata Joana Ferreira, defende que "devemos apoiar estes jovens por forma a se sentirem úteis e integrados".

"Seria interessante que os promotores de saúde mental da RAM, assim como a Secretaria Regional de Inclusão Social, apoiassem este jovem cheio de força e o apresentassem como um exemplo para todos aqueles jovens que se sentem 'perdidos'", diz.

E acrescenta: "Eventualmente palestras ministradas por ele para o público-alvo patrocinadas pelas diversas autarquias, por exemplo, aos casos sinalizados pelos psicólogos dos respectivos centros de saúde poderiam tocar o coração de muitos jovens e dar-lhes um propósito e uma prova como tudo se consegue ultrapassar basta existir predisposição para isso o que, às vezes, é um simples gatilho que é accionado e simultaneamente estaríamos a ajudar o Diamantino a conseguir o dinheiro para as suas próteses".