EUA estão a horas de poderem entrar em situação de paralisia orçamental

Os EUA vão conhecer "provavelmente" uma paralisia orçamental dentro de algumas horas, pela primeira vez desde há seis anos, com cada campo político a responsabilizar o outro por esta eventualidade de alto risco.

À meia-noite de terça-feira para quarta, sem um texto orçamental, mesmo que temporário, os EUA vão ficar em situação de 'shutdown', com o subsequente encerramento da maioria dos serviços federais.

Centenas de milhares de funcionários públicos ficarão em desemprego técnico, sem salário.

Hoje de manhã, Donald Trump aumentou a parada, ao dizer a jornalistas que poderia aproveitar a situação para despedir "muitos" funcionários.

O último 'shutdown', desde o fim de dezembro de 2018 ao fim de janeiro de 2019, no primeiro mandato de Trump, durou 35 dias.

Na época, a Comissão Orçamental do Congresso estimou que a economia norte-americana tinha perdido 11 mil milhões de dólares.

A seguradora Nationwide calcula que cada semana de 'shutdown' pode reduzir o crescimento do produto interno bruto dos EUA em 0,2 pontos percentuais.