Roménia vai pagar 8.300 euros a cidadãos que cumpram quatro meses de serviço militar voluntário

O Governo romeno aprovou hoje o restabelecimento do serviço militar, que será voluntário para todos os cidadãos entre 18 e 35 anos, com quatro meses de duração e uma remuneração total superior a 8.300 euros.

O objetivo é aumentar e rejuvenescer o contingente de reservistas da Roménia.

O serviço militar obrigatório não existe no país desde 01 de janeiro de 2007.

Durante esses quatro meses, os voluntários beneficiarão de alojamento, alimentação e equipamento gratuito, além de um subsídio mensal de aproximadamente 590 euros, semelhante ao dos militares na recruta.

Após concluírem a formação, receberão mais 6.000 euros, o equivalente a três meses de salário médio bruto.

Findo esse período de treino de quatro meses, os participantes no programa ingressarão na reserva nacional.

Os novos reservistas serão obrigados a participar em formações e exames anuais.

O ministro da Defesa romeno, Ionu? Mo?teanu, explicou que esta medida visa rejuvenescer o contingente de reservistas.

"Este ano, mais de 120.000 militares com mais de 55 anos vão reformar-se. No próximo ano, mais 118.000 e, em 2027, outros 111.000. Estamos a falar de aproximadamente 350.000 militares com mais de 55 anos que saem da reserva", observou.

O Governo aprovou também uma atualização da Lei de Defesa Nacional de 1994, que facilita a tomada de decisões por parte dos altos comandos do Exército durante conflitos.

As duas propostas serão hoje mesmo apresentadas no parlamento, esperando o Governo que sejam aprovadas antes do final do ano.

A Roménia aderiu à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) em 2004 e é membro da União Europeia (UE) desde 2007.

O país tem cerca de 530 quilómetros de fronteira com a Ucrânia.

A 29 de setembro, as autoridades militares romenas simplificaram o processo para abater aviões que invadam o seu espaço aéreo, dias depois de uma intrusão de drones (aeronaves não-tripuladas) russos.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, a Força Aérea romena destacou várias vezes aviões de combate, devido à presença de drones russos perto do seu território, sendo que por diversas vezes caíram em solo romeno, até à data sem causar vítimas ou danos materiais.